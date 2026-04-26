Norris verwacht geen snel pensioen Verstappen: 'Hij wil die vijfde titel'
Lando Norris verwacht dat Max Verstappen voorlopig nog op de grid zal staan. Ondanks de aanhoudende speculaties over een vervroegd afscheid van de viervoudig wereldkampioen, denkt de McLaren-rijder dat zijn concurrent langer zal doorgaan dan velen verwachten. Norris wijst daarbij specifiek op de niet aflatende ambities van de Red Bull Racing-coureur om zijn palmares verder uit te breiden.
De toekomst van Verstappen is dit seizoen een veelbesproken onderwerp in de paddock. De Nederlander heeft officieel een contract dat doorloopt tot en met 2028, maar beschikt over een prestatieclausule waardoor hij het team mogelijk eerder kan verlaten. Om deze clausule te ontlopen, moet hij voor de zomerstop in de top twee van het kampioenschap staan. Momenteel bezet hij echter de negende plaats met slechts twaalf punten, nadat hij in de eerste races te maken kreeg met technische tegenslagen. Dit, gecombineerd met zijn publiekelijke onvrede over de nieuwe motorreglementen, voedt de geruchten over een naderend pensioen.
Nieuwe generatie bolides
Norris, die dit jaar met startnummer 1 op zijn McLaren rijdt, begrijpt dat de huidige generatie auto's voor frustratie kan zorgen bij ervaren coureurs. "Het zou zonde zijn als hij vertrekt, maar hij heeft ook in een paar van de beste auto's gereden die je ooit zult zien", stelt de Brit. Volgens de McLaren-coureur hangt de beleving van de huidige bolides sterk af van de ervaring van de rijder. "Ik denk dat het voor mensen relatief is. Als je de nieuwe jongens ziet die binnenkomen en dit hun eerste jaar in de Formule 1 is, hebben zij zoiets van: 'Deze auto's zijn geweldig!'", zo citeert PlanetF1. Voor coureurs die al langer meelopen, ligt die vergelijking volgens Norris fundamenteel anders. Zelf staat hij momenteel vijfde in de WK-stand met 25 punten, terwijl de Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell het veld aanvoeren. "Maar voor de jongens die in de auto's van vorig jaar en eerdere jaren hebben gereden, is er natuurlijk vergelijkingsmateriaal", vervolgt Norris over het verschil in perceptie. "Het is voor iedereen relatief, maar hopelijk worden de dingen beter", voegt hij daaraan toe.
Langer blijven dan gedacht
Ondanks de moeizame seizoensstart van Red Bull en de kritiek van Verstappen op de nieuwe regels, is Norris er stellig van overtuigd dat een afscheid nog niet aan de orde is. De Brit baseert die verwachting op de jacht van de Nederlander op een vijfde wereldtitel. Verstappen wist het kampioenschap tussen 2021 en 2024 vier keer op rij te winnen. "Ik zag ook dat hij graag een vijfde wereldkampioenschap wil winnen, dus ik weet zeker dat hij langer zal blijven dan mensen beweren", aldus Norris. Verstappen zelf gaf eerder dit jaar aan dat hij in de komende maanden definitief de knoop wil doorhakken over zijn toekomst na zijn huidige contract. Hoewel hij destijds benadrukte dat hij geen extra tandje gaat bijzetten puur om dat vijfde kampioenschap te behalen, blijft het een duidelijk doel. Mocht hij de Formule 1 uiteindelijk verlaten, dan heeft hij al aangekondigd zich te willen richten op de endurance-racerij met zijn eigen team,.
Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven
- 24 april 2026 17:46
- 3
Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
- 23 april 2026 09:31
- 3
Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'
- 22 april 2026 19:26
- 5
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
Formule 1 keert terug op Istanbul Park: Martin Brundle reageert enthousiast
- 21 minuten geleden
Nederlands succes op zondag: Veijer zet pole position om in podium | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 45
Jos Verstappen reageert op megacrash: "Het was een grote klapper"
- 2 uur geleden
- 2
Norris verwacht geen snel pensioen Verstappen: 'Hij wil die vijfde titel'
- 3 uur geleden
Zak Brown haalt geruchten neer na Lambiase-transfer: "Nul procent kans"
- Vandaag 11:05
Jos Verstappen en navigator Jasper Vermeulen beleven zware crash in Rallye de Wallonie
- Vandaag 10:11
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 20:49
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april