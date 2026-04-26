Lando Norris verwacht dat Max Verstappen voorlopig nog op de grid zal staan. Ondanks de aanhoudende speculaties over een vervroegd afscheid van de viervoudig wereldkampioen, denkt de McLaren-rijder dat zijn concurrent langer zal doorgaan dan velen verwachten. Norris wijst daarbij specifiek op de niet aflatende ambities van de Red Bull Racing-coureur om zijn palmares verder uit te breiden.

De toekomst van Verstappen is dit seizoen een veelbesproken onderwerp in de paddock. De Nederlander heeft officieel een contract dat doorloopt tot en met 2028, maar beschikt over een prestatieclausule waardoor hij het team mogelijk eerder kan verlaten. Om deze clausule te ontlopen, moet hij voor de zomerstop in de top twee van het kampioenschap staan. Momenteel bezet hij echter de negende plaats met slechts twaalf punten, nadat hij in de eerste races te maken kreeg met technische tegenslagen. Dit, gecombineerd met zijn publiekelijke onvrede over de nieuwe motorreglementen, voedt de geruchten over een naderend pensioen.

Nieuwe generatie bolides

Norris, die dit jaar met startnummer 1 op zijn McLaren rijdt, begrijpt dat de huidige generatie auto's voor frustratie kan zorgen bij ervaren coureurs. "Het zou zonde zijn als hij vertrekt, maar hij heeft ook in een paar van de beste auto's gereden die je ooit zult zien", stelt de Brit. Volgens de McLaren-coureur hangt de beleving van de huidige bolides sterk af van de ervaring van de rijder. "Ik denk dat het voor mensen relatief is. Als je de nieuwe jongens ziet die binnenkomen en dit hun eerste jaar in de Formule 1 is, hebben zij zoiets van: 'Deze auto's zijn geweldig!'", zo citeert PlanetF1. Voor coureurs die al langer meelopen, ligt die vergelijking volgens Norris fundamenteel anders. Zelf staat hij momenteel vijfde in de WK-stand met 25 punten, terwijl de Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell het veld aanvoeren. "Maar voor de jongens die in de auto's van vorig jaar en eerdere jaren hebben gereden, is er natuurlijk vergelijkingsmateriaal", vervolgt Norris over het verschil in perceptie. "Het is voor iedereen relatief, maar hopelijk worden de dingen beter", voegt hij daaraan toe.

Langer blijven dan gedacht

Ondanks de moeizame seizoensstart van Red Bull en de kritiek van Verstappen op de nieuwe regels, is Norris er stellig van overtuigd dat een afscheid nog niet aan de orde is. De Brit baseert die verwachting op de jacht van de Nederlander op een vijfde wereldtitel. Verstappen wist het kampioenschap tussen 2021 en 2024 vier keer op rij te winnen. "Ik zag ook dat hij graag een vijfde wereldkampioenschap wil winnen, dus ik weet zeker dat hij langer zal blijven dan mensen beweren", aldus Norris. Verstappen zelf gaf eerder dit jaar aan dat hij in de komende maanden definitief de knoop wil doorhakken over zijn toekomst na zijn huidige contract. Hoewel hij destijds benadrukte dat hij geen extra tandje gaat bijzetten puur om dat vijfde kampioenschap te behalen, blijft het een duidelijk doel. Mocht hij de Formule 1 uiteindelijk verlaten, dan heeft hij al aangekondigd zich te willen richten op de endurance-racerij met zijn eigen team,.

