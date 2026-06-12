Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het zevende raceweekend van de Formule 1 staat voor de komende dagen op de planning en een boel teams hebben upgrades meegenomen voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. GPFans zetten alle nieuwe onderdelen op een rijtje.

Alpine, Aston Martin en Audi hebben geen upgrades meegenomen naar Spanje, maar de acht andere teams doen dat wel. Cadillac heeft de engine cover aangepast voor betere koeling van de motor en de achtervleugel heeft een kleine wijziging ondergaan om de luchtweerstand te verminderen. Williams is juist de andere kant opgegaan met de achtervleugel door meer downforce toe te voegen. De achterkant van de Haas is veranderd om meer vrijheid in de setup te creëren. Racing Bulls zal met een extra gurney flap uitkomen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor meer downforce aan de voorkant, terwijl een aangepaste diffuser voor een schonere luchtstroom moet zorgen aan de achterkant.

Artikel gaat verder onder video

McLaren, Mercedes en Red Bull focussen op vleugels

Als we kijken naar de topteams, dan zien we drie formaties die het bescheiden houden. McLaren heeft een nieuwe voorvleugel ontwikkeld, waarbij de aangepaste endplates moeten zorgen voor een verbeterde luchtstroom over de auto, langs de vloer en richting de achterkant.

© GPFANS

Mercedes heeft extra mini-vleugeltjes op de achtervleugel gemonteerd om meer downforce te genereren. Het creëert tevens meer luchtweerstand, maar de Zilverpijlen denken met deze achtervleugel de beste verhouding tussen downforce en 'drag' te hebben gevonden voor het Circuit de Barcelona-Catalunya.

© GPFANS

De voorvleugel van de Red Bull is op twee vlakken gewijzigd. Waar de endplates geplaatst zijn op de vleugel, de zogeheten geometrie, is aangepast om iets meer downforce toe te voegen zonder de stabiele balans aan te tasten. De hoek waaronder de flaps op de voorvleugel staan, is onder handen genomen om eveneens meer downforce eruit te kunnen halen.

© GPFANS

Ferrari onthult grootste upgradepakket

De SF-26 van Ferrari is op de schop gegaan. De gehele voorvleugel, de endplates ervan en de neus zijn volledig gewijzigd. De Scuderia geeft aan hiermee meer 'controle' te willen krijgen over hoe de voorvleugel werkt. Tevens is de Straight Mode, de actieve aerodynamica, beter geïntegreerd binnenin de neus.

© GPFANS

De vloer, sidepods en diffuser zijn ook compleet nieuw op de scharlakenrode bolide. Het zal op vele vlakken van de Ferrari de downforce verbeteren zonder de auto buiten het juiste werkvenster zal vallen.

Gerelateerd