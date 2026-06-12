Oscar Piastri is van mening dat de resultaten van de F1 Grand Prix van Monaco niet meer mogen worden aangepast, ondanks dat de 'Right of Review' van concurrent Alpine is goedgekeurd. De McLaren-coureur stelt dat er tijdens de wedstrijd in de straten van Monte Carlo te veel strategische keuzes zijn gemaakt die direct voortkwamen uit de uitgedeelde tijdstraffen, zo laat hij op het Circuit de Barcelona-Catalunya weten tegenover onder andere GPFans.

De race in het prinsdom, die vorig weekend werd verreden en waarin Piastri net buiten het podium op de vierde plaats eindigde, kende een ongebruikelijk hoog aantal straffen. De één na de ander werd betrapt op het te snel rijden door de pitstraat. Alleen Pierre Gasly en Franco Colapinto losten hun tijdstraf niet tijdens een pitstop in, waar de vier andere slachtoffers dat wel deden. Hoewel Alpine met succes een herziening heeft aangevraagd bij de FIA, is de Australiër van mening dat een wijziging van de uitslag achteraf ongewenst is voor de integriteit van de sport. Krijgt Alpine haar gelijk, dan valt Piastri terug van de vierde naar de vijfde positie.

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Vreemde situatie

Piastri zag tijdens de race in de nauwe straten al dat de stewards opvallend vaak ingrepen. "Ik denk dat het in de race vrij duidelijk was dat er iets vreemds aan de hand was, want misschien heb je in dezelfde race één of twee auto's die een straf krijgen, maar geen zeven of acht, of hoeveel het er ook waren." De impact daarvan op het verloop van de wedstrijd was volgens hem aanzienlijk. "Het is jammer, want het heeft natuurlijk op de één of andere manier de uitslag van de race beïnvloed", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

De straffenregen had ook directe gevolgen voor de eigen race van Piastri en de tactische keuzes aan de pitmuur. "Ik kreeg een straf en als ik die straf niet had hoeven inlossen, was ik niet nog een keer naar binnen gegaan [voor een bandenwissel]." Daarmee benadrukt hij hoe sterk de beslissingen van de stewards de strategieën van de teams op de baan hebben gestuurd.

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Uitslag onomkeerbaar

Precies om die reden vindt de McLaren-coureur dat de uitslag intact moet blijven, ongeacht de uiteindelijke uitkomst van het protest van Alpine. "Ze kunnen de uitslag nu niet meer veranderen, omdat er in de race zoveel beslissingen zijn genomen op basis van de uitgedeelde straffen." Wel vindt hij dat de koningsklasse lering moet trekken uit het incident. "Maar zoiets zou niet mogen gebeuren in de Formule 1." De laatste keer dat een team haar gelijk kreeg na een verzoek om herziening, waren na straffen voor Carlos Sainz vanwege contact met Liam Lawson op Zandvoort, maar omdat de Williams-coureur de tijdstraf in de race had ingelost, kon het niet meer teruggedraaid worden.