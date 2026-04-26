Martin Brundle is a Sky Sports TV pundit

Formule 1 keert terug op Istanbul Park: Martin Brundle reageert enthousiast

Martin Brundle is a Sky Sports TV pundit

Formule 1 keert terug op Istanbul Park: Martin Brundle reageert enthousiast

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Turkije keert na een tijd afwezigheid weer terug op de kalender van de Formule1. Martin Brundle is verheugd over de aanstaande terugkeer van de race op Istanbul Park. 

De officiële bevestiging van de Turkse rentree volgde afgelopen vrijdag, waarbij de Formula One Group een nieuwe vijfjarige overeenkomst met de lokale organisatie presenteerde. Hiermee is de race tot en met het seizoen 2031 verzekerd van een plek op de agenda. Het circuit in Istanbul was tussen 2005 en 2011 al een vaste waarde op het programma en werd later nog twee keer gebruikt als vervangende locatie tijdens de door de pandemie verstoorde seizoenen. Om de terugkeer kracht bij te zetten, werkte Red Bull-reservecoureur Yuki Tsunoda onlangs al een demonstratierun af in de Turkse metropool.

Brundle prijst rentree

Brundle, die de koningsklasse al decennia op de voet volgt, reageert kort maar krachtig op de aankondiging. "Geweldig circuit. Goed nieuws", zo laat de 66-jarige Brit optekenen. Dat de analist positief is over de toevoeging van Turkije is opvallend, aangezien hij zich eerder kritisch uitliet over de alsmaar groeiende druk van de overvolle kalender. Eerder dit jaar bevestigde Brundle nog dat hij zijn eigen werkschema bij Sky Sports definitief heeft teruggeschroefd naar zestien raceweekenden per jaar, omdat het maximum van vierentwintig races een te zware wissel op hem trekt. "Ik kan ze tegenwoordig niet meer allemaal doen", verklaarde hij daarover.

24 races

Ondanks de toevoeging van nieuwe evenementen blijft de Formule 1 vasthouden aan het huidige maximum van vierentwintig races per jaar. Dit betekent dat de rentree van Turkije, evenals de eerder aangekondigde terugkeer van de Grand Prix van Portugal voor twee edities, ten koste gaat van bestaande locaties. Zo zal de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort na afloop van dit seizoen van de kalender verdwijnen. Daarnaast is de verwachting dat het kampioenschap in 2027 zal aftrappen in Bahrein, nadat Australië de seizoensopener organiseerde in de voorgaande jaren.

Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap
  • 24 april 2026 21:47

  • 24 april 2026 21:47
  • 2
Internet grapt over terugkeer Turkije: 'Met 80 km/u super clippen door bocht 8'
  • 24 april 2026 16:02

  • 24 april 2026 16:02
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
  • 24 april 2026 14:00

  • 24 april 2026 14:00
Nederlands succes op zondag: Veijer zet pole position om in podium | F1 Shorts
  • 1 uur geleden

  • 1 uur geleden
  • 45
Jos Verstappen reageert op megacrash: "Het was een grote klapper"
  • 2 uur geleden

  • 2 uur geleden
  • 2
Norris verwacht geen snel pensioen Verstappen: 'Hij wil die vijfde titel'
  • 3 uur geleden

  • 3 uur geleden

13:50
12:57
12:00
11:05
10:11
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje
Vandaag 08:06

Vandaag 08:06 2
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?
Gisteren 10:03

Gisteren 10:03
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
24 april 2026 15:35

24 april 2026 15:35
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
24 april 2026 15:02

24 april 2026 15:02
