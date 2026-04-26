De Grand Prix van Turkije keert na een tijd afwezigheid weer terug op de kalender van de Formule1. Martin Brundle is verheugd over de aanstaande terugkeer van de race op Istanbul Park.

De officiële bevestiging van de Turkse rentree volgde afgelopen vrijdag, waarbij de Formula One Group een nieuwe vijfjarige overeenkomst met de lokale organisatie presenteerde. Hiermee is de race tot en met het seizoen 2031 verzekerd van een plek op de agenda. Het circuit in Istanbul was tussen 2005 en 2011 al een vaste waarde op het programma en werd later nog twee keer gebruikt als vervangende locatie tijdens de door de pandemie verstoorde seizoenen. Om de terugkeer kracht bij te zetten, werkte Red Bull-reservecoureur Yuki Tsunoda onlangs al een demonstratierun af in de Turkse metropool.

Brundle prijst rentree

Brundle, die de koningsklasse al decennia op de voet volgt, reageert kort maar krachtig op de aankondiging. "Geweldig circuit. Goed nieuws", zo laat de 66-jarige Brit optekenen. Dat de analist positief is over de toevoeging van Turkije is opvallend, aangezien hij zich eerder kritisch uitliet over de alsmaar groeiende druk van de overvolle kalender. Eerder dit jaar bevestigde Brundle nog dat hij zijn eigen werkschema bij Sky Sports definitief heeft teruggeschroefd naar zestien raceweekenden per jaar, omdat het maximum van vierentwintig races een te zware wissel op hem trekt. "Ik kan ze tegenwoordig niet meer allemaal doen", verklaarde hij daarover.

24 races

Ondanks de toevoeging van nieuwe evenementen blijft de Formule 1 vasthouden aan het huidige maximum van vierentwintig races per jaar. Dit betekent dat de rentree van Turkije, evenals de eerder aangekondigde terugkeer van de Grand Prix van Portugal voor twee edities, ten koste gaat van bestaande locaties. Zo zal de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort na afloop van dit seizoen van de kalender verdwijnen. Daarnaast is de verwachting dat het kampioenschap in 2027 zal aftrappen in Bahrein, nadat Australië de seizoensopener organiseerde in de voorgaande jaren.

