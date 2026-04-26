Jos Verstappen is vanochtend zwaar gecrasht tijdens de Rally van Wallonië. De regerend kampioen van het Belgian Rally Championship sloeg met zijn wagen over de kop, maar bleef samen met zijn navigator Jasper Vermeulen ongedeerd. De coureur reageert nu voor het eerst op de flinke klapper.

Het incident vond plaats tijdens de dertiende klassementsproef in Loyers. Verstappen gleed met zijn Skoda Fabia RS Rally2 van het team van Sarrazin Motorsport van de weg af. De wagen raakte zwaar beschadigd en kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand, waardoor het duo de strijd direct moest staken. Verstappen blikt kort na het voorval terug op de momenten voor de klapper. "Het was er stoffig. Er lag grind. En ik denk dat we iets te hard de bocht in gingen", legt hij uit. De wagen bleek vervolgens onbestuurbaar. "We raakten een paal. Door die paal zwiepten we in de rondte en landden we op de kop", zo citeert NU.nl Verstappen.

Grote klapper

Ondanks de flinke impact konden beide inzittenden het voertuig zonder verwondingen verlaten. Voor dit evenement werd Verstappen genavigeerd door Jasper Vermeulen, die op het laatste moment inviel voor vaste bijrijder Renaud Jamoul vanwege een enkelbreuk. "Het allerbelangrijkste is dat Jasper en ik veilig uit de auto zijn gekomen", benadrukt Verstappen. "Het was een grote klapper, maar we zitten in veilige auto's, dat blijkt weer", voegt hij daaraan toe.

Sterk weekend

De opgave is een flinke streep door de rekening voor Verstappen, die bezig was aan een sterk weekend in de omgeving van Namen. Na de eerste dag bezette hij nog de derde plaats in het algemeen klassement, ondanks een tijdstraf van veertig seconden wegens een snelheidsovertreding op een verbindingsroute. Vanwege de crash en de daaropvolgende berging van de auto besloot de organisatie de betreffende klassementsproef voor de overige deelnemers te neutraliseren.

