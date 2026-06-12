Charles Leclerc denkt dat de oorzaak van zijn crash in F1 Grand Prix van Monaco niet bij het opbrekende asfalt ligt, maar houdt hij vast aan zijn eerdere kritiek op het remsysteem. De Monegask heeft op het Circuit de Barcelona-Catalunya indirect bevestigd dat hij voor zijn remschijven is overgestapt naar Carbon Industrie. Daarmee volgt de Ferrari-coureur het voorbeeld van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die deze wissel eerder dit seizoen in Japan al doorvoerde.

De aanpassingen aan de bolide volgen op een veelbesproken uitvalbeurt in het vorstendom, waarbij Leclerc direct na afloop stelde dat drie van zijn vier remmen dienst weigerden. Remmenleverancier Brembo reageerde daarop met een officieel statement waarin het bedrijf zijn grote verbazing uitsprak en de conclusies van de coureur van de Scuderia voorbarig noemde. Hoewel de hydraulische componenten zoals de remklauwen nog altijd door Brembo worden geleverd, maakt Leclerc vanaf dit raceweekend in Spanje gebruik van remschijven van Carbon Industrie.

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Leclerc spreekt niet voor zijn beurt

Gevraagd of hij na het terugkijken van de beelden misschien toch het opbrekende asfalt als oorzaak ziet, blijft de nummer vier van de huidige WK-stand resoluut. "Nee, maar ik wil niet te veel praten over wat er is gebeurd", reageert hij tegenover onder andere GPFans. Hij trekt zijn eerdere woorden over de falende remmen dan ook niet in. "Ik spreek zelden voor mijn beurt, maar als ik dat wel doe, is dat omdat ik het vooraf heb gecontroleerd. Ik heb er dus weinig aan toe te voegen", aldus Leclerc. Na de crash in Monte Carlo riep hij over de boardradio: "Ik neem hier niet de schuld voor op me. De schuld ligt bij deze vervloekte remmen."

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Geen revolutie verwacht

Wat betreft de nieuwe configuratie van zijn remsysteem houdt de achtvoudig Formule 1-racewinnaar nog een slag om de arm. De eerste vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya beginnen vandaag, waardoor hij de nieuwe schijven nog aan de tand moet voelen. "Ik denk dat het nu duidelijk is dat we de configuratie waarschijnlijk een beetje gaan veranderen", vertelt hij over de overstap. Uit foto's vanuit de paddock is al duidelijk geworden dat het CI-remschijven op de scharlakenrode bolide van Leclerc zijn gemonteerd. "Hoeveel het zal veranderen, moet ik nog uitproberen. Ik verwacht geen revolutie. In sommige specifieke gevallen verwacht ik echter wel dat het makkelijker te managen zal zijn. Maar we zullen het [vandaag] uiteraard zien en ervaren hoe het voelt."

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