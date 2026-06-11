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jos, max, verstappen

Marko stipt mondige Verstappen aan: 'Teams willen dat niet, maar goed voorbeeld voor jongeren'

jos, max, verstappen — Foto: © IMAGO
2 reacties

Marko stipt mondige Verstappen aan: 'Teams willen dat niet, maar goed voorbeeld voor jongeren'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dr. Helmut Marko is van mening dat Max Verstappen nog altijd de benchmark in de Formule 1 is, hoewel de voormalig adviseur ook wel obstakels ziet in de houding van de viervoudig wereldkampioen. Daar waar teams veel zaken binnenskamers willen houden, laat de Nederlander regelmatig zijn mening horen.

Binnen de Formule 1-paddock is het de normaalste zaak van de wereld om kritiek binnenskamers te houden, in plaats van die met journalisten te delen. Verstappen vormt daarop een uitzondering. Hoewel de Nederlander genoeg informatie achterhoudt, en daar vaak goede redenen voor heeft, is hij ook niet te beroerd om te zeggen wat hij van bepaalde besluiten vindt. Zo had hij bijvoorbeeld veel kritiek op de huidige F1-wagens, iets wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Desondanks waren er na de uitspraken van de Nederlander genoeg andere coureurs die zich daar vervolgens ook over durfden uit te spreken.

Verstappen is perfect voorbeeld voor jongeren

Volgens Marko is het juist een kwaliteit van Verstappen om te zeggen wat hij denkt, al zitten teams daar niet altijd op te wachten, zo vertelt hij bij F1-Insider: "Max is altijd open en direct. Zo is hij opgevoed door zijn vader. Eigenlijk is hij daarmee juist een voorbeeld voor jongeren, omdat hij laat zien dat je achter je waarden moet staan. Maar in de Formule 1 wil men liever coureurs die sociale media perfect bespelen en veel zeggen zonder echt iets te zeggen."

De kritiek op de huidige motorreglementen is volgens hem een van die voorbeelden: "Max heeft de nieuwe regels al vroeg bekritiseerd. Andere coureurs zijn het met hem eens, maar zeggen het niet hardop. Juist die eerlijkheid is voor veel mensen in de Formule 1, en ook voor de FIA en de commerciële kant van de sport, lastig."

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