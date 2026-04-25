Russell weigert mentale spelletjes in titelstrijd met Antonelli: 'Zo hoef ik niet te winnen'
Russell weigert mentale spelletjes in titelstrijd met Antonelli: 'Zo hoef ik niet te winnen'
George Russell is niet van plan om mentale spelletjes te spelen in de strijd met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Britse coureur stelt dat hij wil winnen op basis van zijn eigen kwaliteiten en neemt daarbij een voorbeeld aan zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton.
Mercedes kent een uiterst dominante start van dit seizoen. Na de eerste drie raceweekenden in Australië, China en Japan heeft de renstal alle overwinningen op zak. De negentienjarige Antonelli voert momenteel de ranglijst aan en is daarmee de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. Hij heeft een voorsprong van negen punten op Russell. Door deze intense titelstrijd trekken media inmiddels vergelijkingen met de eerdere rivaliteit tussen Hamilton en Nico Rosberg. Teambaas Toto Wolff heeft zijn coureurs onlangs al gewaarschuwd dat het teambelang vooropstaat en incidenten op de baan niet getolereerd worden.
Winnen op eigen kracht
Ondanks de oplopende spanning weigert Russell om zich te verlagen tot vuile trucs naast de baan. Hij spiegelt zich liever aan Hamilton, die dit jaar voor het tweede seizoen op rij uitkomt voor Ferrari en momenteel de vierde plaats in het kampioenschap bezet. "Dat is niet hoe ik te werk ga", stelt Russell over het gebruik van mentale spelletjes. "Als ik naar iemand als Lewis Hamilton kijk, denk ik dat hij iemand is die in zijn leven natuurlijk enorm veel heeft gewonnen, en hij heeft altijd op een eerlijke en waardige manier gewonnen", legt hij uit bij CNN.
Niet nodig
De onderlinge strijd bij de 'Zilverpijlen' gaat tot nu toe gelijk op, al heeft het jonge Italiaanse talent momenteel licht de overhand. Waar Russell de seizoensopener in Melbourne vanaf pole position wist te winnen, schreef Antonelli de daaropvolgende races in China en Japan op zijn naam. Ook in het kwalificatieduel leidt de Italiaan momenteel met 2-1. Russell benadrukt echter dat hij volledig vertrouwt op zijn eigen snelheid om het tij te keren. "Ik weet waar ik voor sta", verklaart de Mercedes-coureur. "Ik weet wat voor soort persoon ik ben. Ik weet waartoe ik in staat ben in de raceauto en ik hoef niet via dat soort middelen te winnen", aldus de Brit.
