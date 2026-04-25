close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Russell weigert mentale spelletjes in titelstrijd met Antonelli: 'Zo hoef ik niet te winnen'

An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell is niet van plan om mentale spelletjes te spelen in de strijd met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Britse coureur stelt dat hij wil winnen op basis van zijn eigen kwaliteiten en neemt daarbij een voorbeeld aan zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton.

Mercedes kent een uiterst dominante start van dit seizoen. Na de eerste drie raceweekenden in Australië, China en Japan heeft de renstal alle overwinningen op zak. De negentienjarige Antonelli voert momenteel de ranglijst aan en is daarmee de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. Hij heeft een voorsprong van negen punten op Russell. Door deze intense titelstrijd trekken media inmiddels vergelijkingen met de eerdere rivaliteit tussen Hamilton en Nico Rosberg. Teambaas Toto Wolff heeft zijn coureurs onlangs al gewaarschuwd dat het teambelang vooropstaat en incidenten op de baan niet getolereerd worden.

Winnen op eigen kracht

Ondanks de oplopende spanning weigert Russell om zich te verlagen tot vuile trucs naast de baan. Hij spiegelt zich liever aan Hamilton, die dit jaar voor het tweede seizoen op rij uitkomt voor Ferrari en momenteel de vierde plaats in het kampioenschap bezet. "Dat is niet hoe ik te werk ga", stelt Russell over het gebruik van mentale spelletjes. "Als ik naar iemand als Lewis Hamilton kijk, denk ik dat hij iemand is die in zijn leven natuurlijk enorm veel heeft gewonnen, en hij heeft altijd op een eerlijke en waardige manier gewonnen", legt hij uit bij CNN.

Niet nodig

De onderlinge strijd bij de 'Zilverpijlen' gaat tot nu toe gelijk op, al heeft het jonge Italiaanse talent momenteel licht de overhand. Waar Russell de seizoensopener in Melbourne vanaf pole position wist te winnen, schreef Antonelli de daaropvolgende races in China en Japan op zijn naam. Ook in het kwalificatieduel leidt de Italiaan momenteel met 2-1. Russell benadrukt echter dat hij volledig vertrouwt op zijn eigen snelheid om het tij te keren. "Ik weet waar ik voor sta", verklaart de Mercedes-coureur. "Ik weet wat voor soort persoon ik ben. Ik weet waartoe ik in staat ben in de raceauto en ik hoef niet via dat soort middelen te winnen", aldus de Brit.

Vind jij dat psychologische spelletjes thuishoren in de Formule 1?

26 stemmen

Gerelateerd

Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

  • Gisteren 19:43
McLaren eerlijk over achterstand met Mercedes-motor: 'Nadeel van klantenteam zijn'

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

Russell verwacht geen teamorders bij Mercedes: "Altijd zo geweest"

Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Ontdek het op Google Play
x