Marko behandelt veranderd Red Bull na dood Mateschitz: "Een onemanshow"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Helmut Marko stelt dat de besluitvorming binnen Red Bull drastisch is veranderd sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker, die na vorig seizoen afscheid nam van zijn actieve rol bij het Formule 1-team, benadrukt dat het bedrijf vroeger volledig op de visie van één man dreef. Tegenwoordig kent de organisatie een hele andere structuur.

Mateschitz, die in 2022 op 78-jarige leeftijd overleed, stond bekend om zijn daadkrachtige leiderschap en het vermogen om snelle beslissingen te nemen zonder tussenkomst van complexe managementlagen. Marko kijkt met bewondering terug op die periode waarin de lijnen kort waren. "Onder hem was het een onemanshow. Dietrich kon alleen beslissen, had visies, zag razendsnel wat goed is en wat niet. Hij kwam naar races en ontwikkelde meteen een begrip voor wat belangrijk is", zo laat hij weten in een uitgebreid interview met Die Zeit. Sinds de dood van de oprichter is de leiding overgedragen aan een managementteam van drie directeuren, dat onder leiding staat van Oliver Mintzlaff. "Nu zijn er bij Red Bull drie directeuren die moeten rapporteren en dergelijke, het lijkt meer op een gebruikelijke bedrijfstop", legt de oud-adviseur uit over de nieuwe hiërarchie.

Persoonlijke band

Naast hun zakelijke successen in de autosport, koesterden de twee Oostenrijkers ook een hechte vriendschap die decennia terugging. Marko bevestigt dat ze een sterke persoonlijke band hadden, die gebaseerd was op onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen. "Als je op elkaar kunt bouwen, als afspraken worden nagekomen. En privé: dat je elkaar ontmoet en bijvoorbeeld paddenstoelen gaat zoeken", omschrijft hij hun vriendschap buiten de paddock. Deze ontmoetingen vonden vaak plaats in de vertrouwde omgeving van hun thuisland, ver weg van de hectiek van de Formule 1. "Mateschitz bezat een prachtig Almhaus in de bergen van Stiermarken, niet ver van de Red Bull Ring, daar zagen we elkaar vaak", blikt Marko terug op hun gezamenlijke tijd.

Nieuwe koers

Inmiddels is de rolverdeling binnen het raceteam aanzienlijk veranderd door de nieuwe koers van het moederbedrijf. Marko is momenteel alleen nog in een ceremoniële rol als ambassadeur betrokken bij de Red Bull Ring, waardoor zijn directe invloed op de sportieve prestaties is geminimaliseerd. Het team zelf beleeft dit seizoen een uiterst moeizame start en staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met slechts twaalf punten. De renstal rijdt dit jaar voor het eerst met een volledig in eigen beheer ontwikkelde krachtbron, die als eerbetoon aan de overleden oprichter de naam DM01 heeft gekregen. Dit project was de laatste grote visie van Mateschitz om van Red Bull Racing een volledig onafhankelijke constructeur te maken, maar de uitvoering ervan verloopt vooralsnog stroef.

Denk je dat Red Bull Racing hetzelfde succes kan behalen zonder de 'onemanshow' van Mateschitz?

47 stemmen

Red Bull Racing Helmut Marko Dietrich Mateschitz

Van der Garde voorspelt: 'Verstappen eerder bij Red Bull weg dan Lambiase'

  • 1 uur geleden
Montoya adviseert Red Bull verbod voor Verstappen na dodelijk ongeluk Nordschleife

  • Gisteren 17:15
  • 17
Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'

  • 24 april 2026 13:31
  • 27
Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

  • 24 april 2026 09:29
  • 9
Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"

  • 23 april 2026 11:02
  • 6
Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

  • 23 april 2026 08:29
  • 13

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje Grand Prix van Miami

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

Vandaag 08:06 3
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen? bop in de gt3-racerij

Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?

Gisteren 10:03
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel LANDO NORRIS

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

24 april 2026 15:35
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton LEWIS HAMILTON

Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton

24 april 2026 15:02
