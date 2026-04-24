Max Verstappen and George Russell

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

Max Verstappen and George Russell — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens George Russell zijn de klachten over de huidige Formule 1-wagens enigszins overdreven. De Engelsman stelt in gesprek met de BBC dat hij juist geniet van de nieuwe bolides en wijst op de geromantiseerde verhalen over het verleden, waarin het geluid misschien beter was, maar er een stuk minder inhaalmanoeuvres plaatsvonden.

Hoewel Russell zelf weinig problemen heeft met de huidige manier van racen, heeft de FIA naar aanleiding van de crash van Oliver Bearman in Suzuka wel het een en ander aangepast. Met die wijzigingen hoopt de autosportbond dat de kwalificatie weer een sessie wordt waarin vol gas het snelste rondje wordt neergezet. Ook zouden coureurs door de aanpassingen minder aan ‘lift and coast’ hoeven te doen.

Russell geniet wel van huidige wagens

Max Verstappen was een van de meest uitgesproken coureurs en omschreef de nieuwe wagens als “Formule E op steroïden”. Ook stelde hij eerder dat de huidige manier van racen eerder ‘anti-racen’ is. “Ik deel die mening absoluut niet”, opent Russell. “Ik geniet persoonlijk juist van de auto. De power unit en de motor zijn duidelijk anders en hebben nog wat finetuning nodig om alles te optimaliseren. Maar het biedt wel meer mogelijkheden om harder te vechten en voor echt heen-en-weer racen.”

Daarbij trekt Russell de vergelijking met het karten: “We staan hier nu op een kartbaan. En Lewis Hamilton maakte een goed punt: in een kartrace haal je iemand in in de ene bocht, dan pakt hij je weer terug. En daarna wordt er weer ingehaald. En niemand noemt dat Mario Kart of jojo-racen of wat voor term dan ook. We noemen dat gewoon puur racen en geweldig racen.”

Ook ziet Russell dat er bepaalde misverstanden bestaan over de nieuwe manier van rijden: “Iedereen die denkt dat coureurs langzamer door bochten gaan om sneller te zijn op de rechte stukken, heeft het mis. Er zijn een paar kleine eigenaardigheden, en de FIA heeft haar best gedaan om die weg te werken. Dit zijn details die behoorlijk complex zijn en eerlijk gezegd hoeven fans dat niet allemaal te begrijpen.”

V10-motoren klonken stuk beter, maar races waren saai, volgens Russell

De puristen wijzen vaak naar het verleden, toen de Formule 1 met V10- en V8-motoren reed. Destijds was het geluid weliswaar magisch, maar volgens Russell is het racen nu beter. “Ik herinner me dat ik twintig jaar geleden naar de Formule 1 keek en het geluid van de motoren geweldig vond, maar geen enkele inhaalactie zag. Dat was misschien wel de puurste Formule 1 die we ooit hebben gezien. Maar de races waren saai.”

'Red Bull Racing maakt werk van 'Flick Tail Mode-systeem' Ferrari'

