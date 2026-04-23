Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"

Volgens voormalig Haas-teambaas en analist Günther Steiner is de huidige leegloop bij Red Bull Racing een logisch gevolg van de afnemende dominantie van het team. De analist stelt dat het vertrek van prominente figuren, waaronder de recente aankondiging rondom Gianpiero Lambiase, past binnen een natuurlijke cyclus in de Formule 1. Dat laat hij weten in een gesprek met de Drive to Wynn-podcast.

Eerder deze maand werd bekend dat Lambiase, de vaste race-engineer van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, uiterlijk begin 2028 de overstap maakt naar McLaren. Bij de Britse renstal, die in 2024 en 2025 de constructeurstitel veroverde, gaat hij aan de slag als Chief Racing Officer. Red Bull Racing heeft inmiddels laten weten dat Lambiase zijn huidige contract, dat tot eind volgend jaar loopt, volledig zal uitdienen.

Natuurlijke cyclus in de Formule 1

Steiner begrijpt goed waarom juist op dit moment zoveel kopstukken de deur in Milton Keynes achter zich dichttrekken. "Ik denk dat je in de Formule 1 ziet dat alles cyclisch is", vertelt de voormalig teambaas. "Alles komt en gaat en ik denk dat er nu zo'n cyclus gaande is. Red Bull was zó lang zó goed, en sommige mensen willen iets nieuws. Sommigen zien dat hun waarde nu het hoogst is", aldus Steiner.

De Oostenrijker benadrukt dat het team momenteel een mindere fase doormaakt, wat de beslissing om te vertrekken voor veel personeelsleden makkelijker maakt. "Red Bull is op dit moment nog steeds goed; ze zijn nog steeds het derde of vierde team. Ik zou zeggen het vierde sterkste team. Dus het is niet slecht, maar ze winnen niet meer alles", legt hij uit. Volgens Steiner is timing cruciaal voor werknemers die hun marktwaarde willen verzilveren. "Natuurlijk is de waarde van deze mensen het grootst wanneer ze winnen of goed presteren. Als deze mensen nu niet vertrekken, moeten ze misschien wachten tot Red Bull weer beter wordt en ze opnieuw winnen", stelt de analist.

Sneeuwbaleffect

De leegloop beperkt zich niet tot Lambiase; eerder vertrokken ook zwaargewichten als Adrian Newey en Jonathan Wheatley bij de formatie uit Milton Keynes. Steiner waarschuwt dat Red Bull op korte termijn verder verzwakt zal raken door dit sneeuwbaleffect. "Als één iemand ermee begint, volgen veel anderen. Telkens wordt het team zwakker en zakt het verder terug, waardoor nog meer mensen vertrekken. Zo gaat dat gewoon. Het gebeurt overal in het leven; niets is voor altijd. Alle goede dingen komen tot een einde", besluit Steiner.

De woorden van Steiner lijken te worden weerspiegeld in de huidige stand van het constructeurskampioenschap op 23 april 2026. Waar McLaren en Mercedes momenteel sterk presteren in de top van het klassement, kent Red Bull een uiterst moeizame start van het nieuwe reglementaire tijdperk. Het team staat momenteel op de zesde plaats in de stand, gelijk in punten met Alpine, terwijl het vizier inmiddels is gericht op de Grand Prix van Miami die begin mei op het programma staat.

F1 Constructeurskampioenschap Stand (per 23 april 2026) Positie Constructeur Punten 1 Mercedes 135 2 Ferrari 90 3 McLaren 46 4 Haas F1 Team 18 5 Alpine 16 6 Red Bull Racing 16 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Gerelateerd