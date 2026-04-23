Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard maakt Andrea Kimi Antonelli dit seizoen een serieuze kans op de wereldtitel, maar zal hij daarvoor wel moeten afrekenen met zijn teamgenoot George Russell. De voormalig Grand Prix-winnaar stelt dat de jonge Italiaan zich niet zomaar rijk mag rekenen en een zware kluif krijgt aan zijn ervaren collega. Dat laat de huidige analist weten in een interview met Servus TV.

De pas 19-jarige coureur beleeft momenteel een droomstart van zijn tweede seizoen in de koningsklasse. Na de eerste drie raceweekenden gaat Antonelli aan de leiding van het wereldkampioenschap met 72 punten, waarmee hij een voorsprong van negen punten heeft op Russell. Daarmee is hij officieel de jongste kampioenschapsleider in de geschiedenis van de sport. Dit succes is mede te danken aan de dominante W17-bolide van Mercedes, waarmee het team optimaal heeft geprofiteerd van de nieuwe technische reglementen.

Artikel gaat verder onder video

'Keihard voor vechten'

Hoewel de resultaten met overwinningen in China en Japan indrukwekkend zijn, weigert Coulthard te vroeg te juichen. In gesprek met de Oostenrijkse zender benadrukt hij dat de ware verhoudingen pas later duidelijk worden. "Zo voelt het niet helemaal. Ze hebben er veel tijd in geïnvesteerd en een lange periode van tegenslag gehad. Laten we Miami afwachten, dan begrijpen we misschien beter hoe de technologie zich ontwikkelt", aldus de voormalig coureur, verwijzend naar de aankomende Grand Prix in Florida op 3 mei.

Toch sluit de Schotse oud-coureur een titel voor het jonge talent zeker niet uit, mits hij de interne strijd wint. Mercedes geeft beide rijders momenteel evenveel kans op het kampioenschap. "Natuurlijk kan hij wereldkampioen worden. Als je een winnende auto hebt, kan bijna alleen George Russell in de buurt komen. Hij moet er keihard voor vechten", voorspelt Coulthard. Teambaas Toto Wolff heeft zijn beide coureurs inmiddels al gewaarschuwd om de onderlinge rivaliteit professioneel te houden, nu de strijd om de titel lijkt uit te draaien op een intern duel.

Antonelli onder druk?

De snelle opmars van Antonelli, die vorig jaar het stoeltje van Lewis Hamilton overnam, zorgt voor veel dynamiek binnen de paddock. Terwijl Mercedes met 135 punten soeverein aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, wordt er ook volop gespeculeerd over de motieven achter de keuzes van het team. Zo stelde voormalig teambaas Guenther Steiner onlangs dat Wolff het succes van Antonelli gebruikt om revanche te nemen voor het mislopen van Max Verstappen. Voorlopig lijkt de negentienjarige Italiaan zich echter weinig aan te trekken van de druk en is hij nog niet buiten de top twee gefinisht.

Gerelateerd