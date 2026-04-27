Voor de aankomende Grand Prix van Miami heeft de Formule 1 bekendgemaakt waar de nieuwe actieve aero-zones en de detectiepunten voor de zogeheten Overtake Mode zich bevinden. Op het Miami International Autodrome, waar op zaterdag de Sprint en de kwalificatie worden afgewerkt, alvorens de Grand Prix op zondag 3 mei wordt gehouden, maken de coureurs voor het eerst op dit circuit gebruik van de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026.

Het negentien bochten tellende circuit in Florida heeft drie baangedeeltes waar de voorvleugel en de achtervleugel open mogen klappen van de FIA. In deze zogeheten Straight Mode wordt de luchtweerstand verlaagd voor een hogere topsnelheid op de rechte stukken. Op de trackmap die deze week door de Formule 1 is gedeeld, staan de zones duidelijk aangegeven met rode stippellijnen. De eerste vinden we op het start-finishgedeelte tussen bochten 19 en 1. In de tweede sector zien we een active aero-zone vanaf de uitloop van bocht 8 tot de remzone voor bocht 11, en in de derde sector op het lange rechte stuk van 1,2 kilometer tussen bochten 16 en 17. In tegenstelling tot het oude DRS-systeem is deze Straight Mode voor alle coureurs beschikbaar, onafhankelijk van de afstand tot een voorligger.

Overtake Mode als inhaalmiddel

Waar de Straight Mode vrij te gebruiken is, gelden er strengere regels voor de Overtake Mode. Het belangrijkste meetpunt hiervan, aangeduid als Overtake Detection, ligt bij het uitkomen van bocht 17 en is gemarkeerd met een groene stip. Als een coureur hier binnen één seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt hij het recht om extra elektrische energie in te zetten. Het daadwerkelijke activatiepunt ligt vervolgens bij bocht 18, aangegeven met een groene cirkel.

Deze nieuwe inhaalmodus vervangt het traditionele openklappen van de achtervleugel, wat we tussen 2011 en 2025 zagen, en levert een puur elektrisch vermogensvoordeel op. Terwijl de batterij-ondersteuning bij de leidende auto vanaf 290 kilometer per uur langzaam afneemt, mag de achtervolgende coureur tot een snelheid van 337 kilometer per uur de volledige 350kW aan MGU-K-vermogen blijven aanspreken. Om gevaarlijk hoge naderingssnelheden te voorkomen, is deze boost tijdens de race onlangs wel gemaximeerd op 150kW bovenop het basisvermogen. De coureur moet dit systeem handmatig activeren via een knop op het stuur.

Nieuwe motorreglementen voor Miami

De verandering van de boost is overigens niet de enige regelwijziging op motorgebied voor de Grand Prix van Miami. In de kwalificatie is de maximale energieterugwinning teruggeschroefd van 8MJ naar 7MJ en is het piekvermogen van de super clipping van 250kW naar 350kW gegaan. Tijdens de race kan de MGU-K nog steeds 350kW leveren in belangrijke acceleratiegedeeltes van het circuit, maar op andere stukken van de ronde komt er een limiet van 250kW. De FIA heeft dit met de teams en motorfabrikanten afgesproken om de enorme snelheidsverschillen tegen te houden. De vrije training is met een halfuur verlengd om coureurs de kans te geven aan de nieuwe regels te winnen.

Gerelateerd