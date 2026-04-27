Piquet and Verstappen on birthday Lily

Kelly Piquet emotioneel op eerste verjaardag Lily samen met Verstappen: "We zijn zo trots!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het dochtertje van Kelly Piquet en Max Verstappen heeft afgelopen weekend haar allereerste verjaardag mogen vieren. Piquet deelde een emotionele post over Lily op haar Instagram, waar ze schrijft over de groeiende liefde nadat ze voor de tweede keer moeder was geworden.

Verstappen heeft een ontzettend druk schema dit seizoen. Niet alleen rijdt de Red Bull Racing-coureur alle Grands Prix in de Formule 1, hij neemt ook nog eens deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Gelukkig heeft de viervoudig wereldkampioen ruimte in zijn agenda kunnen vinden om bij de eerste verjaardag van dochtertje Lily te zijn. Het werd groots gevierd in hun appartement in Monaco, zo liet Piquet zien op social media.

Kelly en Max trots op hun dochtertje

De Braziliaanse schreef: "Fijne eerste verjaardag, lieve Lily. Ik wist niet dat het kon, maar voor de tweede keer moeder worden heeft een liefde met zich meegebracht die blijft groeien, een liefde die elk deel van mijn hart vult. Mama, papa en P [Penelope] zijn ontzettend trots op jou!" Piquet deelde ook een boel foto's op haar story's.

Kelly Piquet deelt schattige beelden van dochtertje Lily met papa Max Verstappen

