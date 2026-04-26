Herbert adviseert Hamilton omtrent pensioen: "Wees eerlijk naar jezelf"
Johnny Herbert is van mening dat Lewis Hamilton eerlijk naar zichzelf moet durven zijn over het moment waarop hij de sport moet verlaten. De Brit stelt dat er een punt komt waarop het racen niet meer zo makkelijk gaat als voorheen en dat dit het signaal is om te stoppen.
Dat laat hij weten in de podcast Stay on Track, in een gesprek met voormalig wereldkampioen Damon Hill. De inmiddels 41-jarige Hamilton is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari. Hoewel hij vorig jaar een moeizaam debuutjaar kende zonder podiumplaatsen, kent hij dit seizoen een betere start met onder meer een derde plaats in China en een vierde plek in Australië. Desondanks staat hij momenteel vierde in het kampioenschap, nipt achter zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc.
Eerlijk zijn tegenover jezelf
Herbert benadrukt dat het belangrijk is om naar jezelf te luisteren als de prestaties veranderen. "Het enige wat ik zou zeggen, als ik dicht bij hem stond, is wees eerlijk", aldus de voormalig coureur. "Want er is een punt waarop de dingen niet meer zo makkelijk zullen gaan als vroeger. Je concurrentiepositie zal waarschijnlijk niet meer zijn wat het ooit was. Er is een punt waarop je zoiets moet hebben van: het is niet meer helemaal wat het was, en ik moet gaan. Ik heb mijn tijd gehad", legt Herbert uit. Hij trekt daarbij de vergelijking met het einde van zijn eigen carrière, waarbij hij op een vergelijkbaar punt besefte dat het tijd was om zijn helm aan de wilgen te hangen.
Op eigen manier
Damon Hill vraagt zich in dezelfde podcast af of iemand de zevenvoudig wereldkampioen überhaupt nog advies kan geven. "We hebben hem de hele weg gevolgd en hij heeft het nooit geaccepteerd. Hij heeft het op zijn eigen manier gedaan", stelt Hill. Volgens de wereldkampioen van 1996 heeft Hamilton na een zwaar vorig jaar inmiddels een betere mindset gevonden. "Het lijkt mij dat hij vrede heeft met het feit dat hij aan het einde van zijn carrière zit, en dat je simpelweg niet de instinctieve dingen kunt blijven doen die je doet als je twintig bent", voegt Hill toe. Herbert ziet dat Hamilton nog steeds gemotiveerd is en zichzelf tot het uiterste drijft, maar wijst ook op de interne strijd bij Ferrari. "Natuurlijk wordt hij op de proef gesteld door Charles. Maar is hij nog op het punt waar het net zo makkelijk is als vroeger?"
Net binnen
