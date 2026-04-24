Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is Fernando Alonso de coureur die het dichtst bij perfectie in de sport is gekomen. De Brit passeert daarmee namen als Lewis Hamilton en Max Verstappen. Palmer stelt dat de Spanjaard vooral tijdens zijn jaren bij Ferrari een ongekend niveau aantikte en bovendien over een uniek inzicht beschikt.

Momenteel kent Alonso een seizoensstart om te vergeten bij Aston Martin, waar hij na drie races nog puntloos onderaan het kampioenschap bungelt door de problemen met Honda. Palmer blikt in de F1 Nation-podcast echter terug op een andere periode uit de lange carrière van de inmiddels 44-jarige coureur. Tussen 2010 en 2014 kwam Alonso uit voor Ferrari, een periode die volgens de analist ongeëvenaard is. "Fernando Alonso in die Ferrari-jaren is voor mij het dichtst bij perfectie dat we ooit hebben gezien, vooral in 2012 toen hij bijna de titel won. Dat was het moment waarop ik dacht: hij voldoet aan alle eisen van een Formule 1-coureur, ook qua consistentie."

Artikel gaat verder onder video

Inzicht en vooruitziende blik

De hoofdcommentator van F1 TV benadrukt dat Alonso in die jaren nagenoeg foutloos opereerde. "In die periode bij Ferrari is dat zo'n briljant totaalplaatje van een Formule 1-coureur, denk ik". Na een teleurstellend en zegeloos seizoen in 2014 verliet Alonso de Scuderia om terug te keren naar McLaren. Terwijl Ferrari met Sebastian Vettel de strijd aanging tegen Mercedes, zakte McLaren ver terug door een gebrek aan vermogen vanuit de Honda-motor.

Het was in die periode, specifiek in 2016 en 2017, dat Palmer zelf op de baan de degens kruiste met de tweevoudig wereldkampioen. De voormalig Renault-coureur stelt dat hij destijds een lesje in racen kreeg. "Het is alsof hij soms de toekomst kon zien", herinnert Palmer zich. "Hij leest het racen zo goed dat hij zegt: 'Ik ga hier remmen, en prima als jij later remt dan ik, maar dan haal je de bocht vanaf daar niet, dus dit is waar ik de auto ga positioneren, en hierdoor kom ik als eerste uit de bocht.'"

Related image

Niet alleen perfectie in gevechten, maar ook bij de start

Dat unieke overzicht beperkt zich volgens Palmer niet alleen tot gevechten halverwege de race. Hij ziet hetzelfde patroon terug bij de start van een Grand Prix. "Het is hetzelfde als je naar zijn racestarts kijkt. Hij positioneert zijn auto zo vaak precies op de perfecte plek. Hij dekt de binnenkant af, hij weet dat iedereen die later remt te wijd zal gaan, en hij vermijdt de crash die daar onvermijdelijk zal plaatsvinden. Hij heeft gewoon deze vooruitziende blik in het racen", legt de Brit uit.

Hoewel Palmer met veel zelfvertrouwen de Formule 1 binnenkwam, moest hij zijn meerdere erkennen in het inzicht van de routinier. "Ik racete tegen hem in de McLaren-Honda-dagen, en hij was eerlijk gezegd een klasse apart. Ik was altijd trots op mijn race-inzicht toen ik doorstroomde vanuit de GP2 (tegenwoordig FIA Formule 2) en ik dacht dat ik niet slecht was, maar als je tegen hem racete, kreeg ik wel een paar keer een lesje geleerd."

Gerelateerd