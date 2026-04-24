Kelly Piquet deelt schattige beelden van dochtertje Lily met papa Max Verstappen

Max Verstappen is na de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers in Duitsland en de testdag met de Red Bull RB22 op Silverstone teruggevlogen naar Monaco. Daar zal hij een weekendje thuis doorbrengen. Alsnog kan hij genieten van de autosport daar en dat doet hij samen met partner Kelly Piquet en hun dochtertje Lily.

Verstappen en Piquet zijn al bijna zes jaar samen. Vorig jaar begin mei werd hun dochtertje Lily geboren. De Braziliaanse heeft op haar Instagram beelden gedeeld van de viervoudig wereldkampioen samen met kleine Lily in Monaco. Daar gaat dit weekend geracet worden. De vijftiende editie van de historische Grand Prix van Monaco wordt op het stratencircuit door de lokale autosportbond (ACM) georganiseerd. Deze vrijdag werden de vrije trainingen gehouden, op zaterdag komen de kwalificaties aan de beurt en de zondag staat in het teken van alle races. In verschillende groepen komen alle tijdperken van de Formule 1 aan bod tot en met 1985.

Verstappen geniet ook van de vrije trainingen die vandaag werden verreden. Dat deed hij vanaf het balkon met Lily op de arm, zo liet Kelly op haar story zien.

Kelly Piquet heeft schattige beelden gedeeld van Max Verstappen en hun dochtertje Lily op het balkon, vanaf waar ze de Grand Prix de Monaco Historique kunnen zien 🙌#Verstappen #F1 pic.twitter.com/WLVgB6lxm6 — GPFans NL (@GPFansNL) April 24, 2026

