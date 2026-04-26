Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn dit seizoen de grootverdieners binnen de Formule 1. Waar de Britse coureur het hoogste vaste salaris opstrijkt, komt de coureur van Red Bull Racing dankzij een flink pakket aan bonussen op het hoogste totaalbedrag uit. Lando Norris completeert de top drie van bestbetaalde atleten op de huidige grid.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen de salarislijst aan met een geschat totaalbedrag van 65 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een basissalaris van 55 miljoen euro, aangevuld met 10 miljoen euro aan prestatiebonussen. De inkomsten van de coureurs vallen overigens buiten het vastgestelde budgetplafond van de sport. Teams zijn daardoor vrij om hun rijders te betalen wat zij willen, zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkelingsbudgetten voor de auto's.

Hamilton leunt op hoog basissalaris

Hamilton volgt op de tweede plaats met een totale verdienste van 60 miljoen euro. De zevenvoudig wereldkampioen heeft met 59 miljoen euro veruit het hoogste basissalaris van de hele grid, waar slechts een half miljoen aan bonussen bovenop komt. De Brit is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari. Hoewel hij in China met een derde plek zijn eerste podium voor de Scuderia wist te pakken, kampt het team met een topsnelheidstekort ten opzichte van Mercedes. Daarnaast moet Hamilton het tijdens de aankomende Grand Prix van Miami nog altijd doen met interim-engineer Carlo Santi, aangezien de overstap van zijn beoogde vaste engineer Cedric Michel-Grosjean is uitgesteld. Momenteel bezet Hamilton de vierde plaats in het kampioenschap.

Norris ziet inkomsten exploderen

Op de derde plaats is Norris terug te vinden met een totaal van 49 miljoen euro. De coureur van McLaren heeft een relatief bescheiden basissalaris van achttien miljoen dollar, maar zag zijn inkomsten flink stijgen door maar liefst 34 miljoen euro aan bonussen. Deze enorme toename is het directe gevolg van het winnen van de wereldtitel bij de coureurs en het constructeurskampioenschap met McLaren vorig jaar. Ook zijn teamgenoot Oscar Piastri profiteerde hiervan en staat vierde op de lijst met 32 miljoen euro, waarvan 23.5 miljoen euro uit bonussen bestaat. Charles Leclerc sluit de top vijf af met een vast salaris van 25 miljoen euro.

Nieuwkomers sluiten de rij

Verderop in de lijst valt op dat Mercedes-coureur Kimi Antonelli de top tien is binnengedrongen. De jonge Italiaan verdient in totaal bijna 11 miljoen euro, waarvan 6.5 miljoen aan bonussen. Aan de onderkant van het overzicht bevinden zich voornamelijk de nieuwkomers. Arvid Lindblad van de Racing Bulls sluit de rij met een salaris dat wordt geschat tussen de 500.000 en één miljoen euro. Ook Haas-coureur Oliver Bearman en Alpine-rijder Franco Colapinto behoren met respectievelijk twee en drie miljoen euro tot de minst verdienende coureurs. Dit duo was recent nog betrokken bij een gevaarlijk incident op de baan, wat de roep om aanpassingen aan de technische reglementen vanuit de coureurs en de FIA in een stroomversnelling heeft gebracht.

