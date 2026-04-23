Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van China in zijn debuutjaar. De 41-jarige coureur van Ferrari blikt terug op zijn beruchte uitvalbeurt in de pitstraat van Shanghai, een moment dat hem destijds zijn eerste wereldtitel kostte. Dat laat hij weten in een interview met AnOther Man China.

In het seizoen van 2007 leek Hamilton hard op weg om als nieuweling direct het kampioenschap te winnen voor het team van McLaren. Met nog twee races te gaan verdedigde hij een voorsprong van twaalf punten op zijn toenmalige teamgenoot Fernando Alonso. Een fout bij het inrijden van de pitstraat in China zorgde er echter voor dat hij vast kwam te staan in de grindbak en zijn allereerste uitvalbeurt in de Formule 1 noteerde. Mede door dit resultaat verloor hij de titelstrijd tijdens de laatste race in Brazilië met slechts één punt verschil aan Kimi Räikkönen.

Hamilton blikt terug op 'ramp' in 2007

Hamilton gaf eerder al eens toe dat hij na die cruciale fout drie dagen lang zijn hotelkamer niet uitkwam. Met de kennis van nu kan de winnaar van 105 Grands Prix er inmiddels met enige humor op terugkijken. "Ik kan me de opwinding van het winnen van mijn eerste Grand Prix van China in Shanghai nog levendig herinneren, dat was in 2008", vertelt de Brit. Lachend voegt hij daar een correctie aan toe. "Zeker niet 2007, dat was een absolute ramp". Inmiddels heeft Hamilton betere herinneringen aan het Shanghai International Circuit, waar hij in maart 2026 nog naar de derde plaats reed en daarmee zijn eerste podium in dienst van Ferrari behaalde.

Naast de sportieve prestaties heeft het land ook op persoonlijk vlak indruk gemaakt op de coureur, die momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet. "Ik herinner me dat ik werd geraakt door de Chinese cultuur de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Niet alleen het eten, maar de intensiteit van de kleuren: de rode vlaggen, de drakenmotieven, de unieke texturen van de stoffen", legt Hamilton uit. In het verleden bezocht hij al de Chinese Muur en de reuzenpanda's in Chengdu.

Tijdens zijn meest recente bezoek aan het land kon hij opnieuw een reis van zijn verlanglijstje afstrepen, dit keer samen met zijn moeder Carmen. Zij bezochten een Tibetaans dorp in Jiuzhaigou en gingen daar paardrijden. Toch blijft er nog genoeg te wensen over voor de coureur. "Ik zou heel graag de Zhangye Danxia-landvormen, ook wel bekend als de Regenboogbergen vanwege de levendige tinten die over de heuvels lopen, met eigen ogen willen zien. De foto's zien er absoluut ongelooflijk uit".

Resultaten Top 5 - GP China 2026 Positie Coureur Team 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Oliver Bearman Haas-Ferrari

