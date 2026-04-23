close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Vermeulen, socials

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

Verstappen, Vermeulen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, is de dynamiek tussen hem en de Red Bull Racing-coureur de afgelopen jaren flink veranderd. Verstappen neemt steeds vaker zelf de regie over zijn commerciële activiteiten, zo vertelt Vermeulen bij Formule1.nl.

Vermeulen is al sinds de kartperiode van Verstappen betrokken bij diens carrière en vormt samen met vader Jos Verstappen de kern van het managementteam. Waar Vermeulen zich vooral bezighoudt met contractonderhandelingen en commerciële zaken, is het tegenwoordig de coureur zelf die de belangrijkste knopen doorhakt. Het team rondom de Nederlander is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met zo’n vijfentwintig medewerkers.

Verstappen neemt veel meer de leiding

De basis van de samenwerking ligt volgens Vermeulen nog altijd in de persoonlijke band. “Wederzijds vertrouwen is cruciaal”, benadrukt hij. Grote beslissingen uit het verleden waren volgens hem alleen mogelijk door die sterke relatie. “Als je terugkijkt op de keuzes die we hebben gemaakt, zijn vriendschap en vertrouwen altijd de basis geweest. Anders had ik die energie nooit gehad.”

Naarmate Verstappen ouder werd, groeide ook zijn rol binnen het bedrijf. “Vooral omdat Max volwassener is geworden en meer zijn eigen stem heeft”, legt Vermeulen uit. “Sterker nog, hij neemt nu echt de leiding en brengt steeds meer van zijn eigen DNA in wat we ooit zijn begonnen.” Dat is onder meer terug te zien in recente stappen, zoals de samenwerking met Fanatics voor wereldwijde merchandise en de uitbreiding van Verstappen.com Racing, dat dit jaar de overstap maakte naar Mercedes-AMG in de GT-racerij.

Hoewel Verstappen sportief een moeizaam Formule 1-seizoen kent en na drie races op de negende plaats staat, blijft zijn zakelijke imperium groeien. Vermeulen speelt daarin op de achtergrond een belangrijke rol, maar wijst vooral naar Verstappen zelf. “Ik richt nog steeds de commerciële structuren in, maar Max is daar steeds intensiever bij betrokken”, zegt hij. “De creatieve ideeën komen meestal van hem.”

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

  • 1 uur geleden
  • 6
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • Gisteren 18:14
  • 3
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

  • Gisteren 20:54
  • 3
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Gisteren 15:27
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • Gisteren 19:01
  • 2
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • Gisteren 17:27

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Lewis Hamilton drie dagen opgesloten in hotelkamer: "Dat was een ramp"

30 minuten geleden
Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Gisteren 16:20
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Gisteren 15:00 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Gisteren 14:44
Ontdek het op Google Play
x