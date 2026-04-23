Volgens Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, is de dynamiek tussen hem en de Red Bull Racing-coureur de afgelopen jaren flink veranderd. Verstappen neemt steeds vaker zelf de regie over zijn commerciële activiteiten, zo vertelt Vermeulen bij Formule1.nl.

Vermeulen is al sinds de kartperiode van Verstappen betrokken bij diens carrière en vormt samen met vader Jos Verstappen de kern van het managementteam. Waar Vermeulen zich vooral bezighoudt met contractonderhandelingen en commerciële zaken, is het tegenwoordig de coureur zelf die de belangrijkste knopen doorhakt. Het team rondom de Nederlander is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met zo’n vijfentwintig medewerkers.

Verstappen neemt veel meer de leiding

De basis van de samenwerking ligt volgens Vermeulen nog altijd in de persoonlijke band. “Wederzijds vertrouwen is cruciaal”, benadrukt hij. Grote beslissingen uit het verleden waren volgens hem alleen mogelijk door die sterke relatie. “Als je terugkijkt op de keuzes die we hebben gemaakt, zijn vriendschap en vertrouwen altijd de basis geweest. Anders had ik die energie nooit gehad.”

Naarmate Verstappen ouder werd, groeide ook zijn rol binnen het bedrijf. “Vooral omdat Max volwassener is geworden en meer zijn eigen stem heeft”, legt Vermeulen uit. “Sterker nog, hij neemt nu echt de leiding en brengt steeds meer van zijn eigen DNA in wat we ooit zijn begonnen.” Dat is onder meer terug te zien in recente stappen, zoals de samenwerking met Fanatics voor wereldwijde merchandise en de uitbreiding van Verstappen.com Racing, dat dit jaar de overstap maakte naar Mercedes-AMG in de GT-racerij.

Hoewel Verstappen sportief een moeizaam Formule 1-seizoen kent en na drie races op de negende plaats staat, blijft zijn zakelijke imperium groeien. Vermeulen speelt daarin op de achtergrond een belangrijke rol, maar wijst vooral naar Verstappen zelf. “Ik richt nog steeds de commerciële structuren in, maar Max is daar steeds intensiever bij betrokken”, zegt hij. “De creatieve ideeën komen meestal van hem.”

