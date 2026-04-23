Honda en Aston Martin werken in Japan dag en nacht aan verbeteringen voor Miami
De engineers van Honda Racing Corporation en Aston Martin werken momenteel dag en nacht aan oplossingen voor hun Formule 1-project. Sinds de Grand Prix van Japan zijn beide partijen onafgebroken bezig in het Japanse Sakura om de wagen te verbeteren. Dat laat Shintaro Orihara, Trackside General Manager en Chief Engineer bij Honda, weten in een video op sociale media.
Aston Martin fungeert dit seizoen voor het eerst als volledig fabrieksteam in samenwerking met Honda. Hoewel de renstal met de door Adrian Newey ontworpen AMR26 hoge ambities heeft, zijn de eerste resultaten wisselend. Het team kampt onder meer met vibratieproblemen rondom de nieuwe RA626H-krachtbron. HRC-topman Koji Watanabe gaf eerder al aan dat de ontwikkeling versneld moet worden om competitief te kunnen zijn.
Samenwerking in Japan
Hoewel eerdere races in Bahrein en Saudi-Arabië werden uitgesteld, heeft de ontwikkeling op de achtergrond niet stilgelegen. Orihara benadrukt dat het personeel van beide partijen de handen ineen heeft geslagen. “Na de Japanse Grand Prix hebben teamleden van Aston Martin Aramco Formula One en Honda Racing Corporation samengewerkt in het HRC Research and Development Centre in Sakura, op ongeveer drie uur van Tokio”, vertelt de Japanner.
Focus op Miami
De aandacht van het team ligt inmiddels volledig op de volgende race op de kalender. “We hebben de klok rond gewerkt om onze tegenmaatregelen te verbeteren en dat werk zal doorgaan naarmate we de volgende F1-race in Miami naderen”, stelt Orihara. Hij erkent dat de huidige uitdagingen rondom de auto niet van de ene op de andere dag zijn opgelost. “We weten dat dingen tijd kosten, maar we zullen hard blijven samenwerken”, aldus de ingenieur. Hij sluit af met een vooruitblik op het aankomende raceweekend in de Verenigde Staten: “Tot ziens in de Sunshine State voor het tweede sprintweekend in Miami.”
