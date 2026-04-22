close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen graphic

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Max Verstappen graphic — Foto: © IMAGO

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig IndyCar-coureur en huidig analist James Hinchcliffe behoort Max Verstappen tot de slimste coureurs op de huidige Formule 1-grid. De Canadees stelt dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing over een 'extra capaciteit' beschikt wanneer hij achter het stuur zit, wat hem onderscheidt van coureurs die louter op hun gevoel vertrouwen. Hinchcliffe deed zijn uitspraken in een recente aflevering van de F1 Nation-podcast.

Dat Verstappen technisch zo goed is onderlegd, komt volgens de analist niet uit de lucht vallen. Al tijdens zijn jaren in de karts keek hij mee met zijn vader Jos Verstappen, die destijds zelf de motoren onder handen nam en reviseerde. Deze vroege leerschool heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander niet alleen hard kan rijden, maar ook precies begrijpt hoe de mechanica van een racewagen in elkaar steekt en hoe hij gerichte technische feedback moet leveren.

Verschil tussen talent en intelligentie

Hinchcliffe benadrukt dat pure snelheid alleen niet genoeg is om de absolute top te bereiken en daar vervolgens te blijven. "Ik denk niet dat je een master nodig hebt om een geweldige Formule 1-coureur te zijn", stelt Hinchcliffe. Hij legt uit dat hij in zijn eigen carrière tegen coureurs heeft geracet die enorm getalenteerd waren, maar geen idee hadden waarom ze precies zo snel waren.

"Zet ze in een auto en ze rijden er de wielen af, waarschijnlijk sneller dan wie dan ook. Maar als de auto niet perfect is, weten ze niet hoe ze die kunnen verbeteren. Ze begrijpen niet waar de sterke punten liggen", vertelt de analist. Volgens hem vereist een complexe formule-auto een diepgaand begrip van hoe de wagen werkt in verschillende fasen van een bocht en gedurende een stint.

De ultieme combinatie

Wanneer een coureur natuurtalent weet te combineren met werktuigbouwkundige kennis, ontstaat er volgens Hinchcliffe een compleet plaatje. "Als je die twee eigenschappen samenvoegt: de eerste persoon die mij te binnen schiet, is Fernando Alonso", vervolgt hij zijn verhaal. Alonso, die dit seizoen uitkomt voor Aston Martin, wordt net als Verstappen geroemd om zijn inzicht.

"We praten veel over Max Verstappen, over zijn extra capaciteit in de auto. Ik denk echt dat dat een indicator is voor intelligentie. En jongens als George Russell en Carlos Sainz, we hebben het hier in het verleden over gehad", aldus Hinchcliffe. De voormalig coureur sluit af door te benadrukken dat deze race-intelligentie in de huidige sport onmisbaar is geworden.

"Ik denk echt dat die intelligentie een essentieel onderdeel is, vooral in de modernere Formule 1. Simpelweg omdat deze auto's zo veel complexer worden en het cruciaal is om alle systemen te begrijpen om alles te kunnen maximaliseren tot die laatste tiende en honderdste", besluit Hinchcliffe.

Starttijden GP Miami en GP Canada 2026 (Nederlandse tijd)
Evenement Sessie Datum Tijd (NL)
GP Miami Sprintrace Zaterdag 2 mei 2026 18:00 uur
GP Miami Kwalificatie Zaterdag 2 mei 2026 22:00 uur
GP Miami Grand Prix Zondag 3 mei 2026 22:00 uur
GP Canada Kwalificatie Zaterdag 23 mei 2026 22:00 uur
GP Canada Grand Prix Zondag 24 mei 2026 22:00 uur

Vind jij Max Verstappen de meest intelligente coureur op de huidige F1-grid?

50 stemmen

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • 2 uur geleden
  • 3
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

  • 2 minuten geleden
Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"

Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"

  • 45 minuten geleden
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
  • 2
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • 3 uur geleden
Verstappen terug bij Red Bull: Nederlander ontmoet Mekies en Lambiase

Verstappen terug bij Red Bull: Nederlander ontmoet Mekies en Lambiase

Aanbevolen door de redactie

Ontdek het op Google Play
x