Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen
Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen
Volgens voormalig IndyCar-coureur en huidig analist James Hinchcliffe behoort Max Verstappen tot de slimste coureurs op de huidige Formule 1-grid. De Canadees stelt dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing over een 'extra capaciteit' beschikt wanneer hij achter het stuur zit, wat hem onderscheidt van coureurs die louter op hun gevoel vertrouwen. Hinchcliffe deed zijn uitspraken in een recente aflevering van de F1 Nation-podcast.
Dat Verstappen technisch zo goed is onderlegd, komt volgens de analist niet uit de lucht vallen. Al tijdens zijn jaren in de karts keek hij mee met zijn vader Jos Verstappen, die destijds zelf de motoren onder handen nam en reviseerde. Deze vroege leerschool heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander niet alleen hard kan rijden, maar ook precies begrijpt hoe de mechanica van een racewagen in elkaar steekt en hoe hij gerichte technische feedback moet leveren.
Verschil tussen talent en intelligentie
Hinchcliffe benadrukt dat pure snelheid alleen niet genoeg is om de absolute top te bereiken en daar vervolgens te blijven. "Ik denk niet dat je een master nodig hebt om een geweldige Formule 1-coureur te zijn", stelt Hinchcliffe. Hij legt uit dat hij in zijn eigen carrière tegen coureurs heeft geracet die enorm getalenteerd waren, maar geen idee hadden waarom ze precies zo snel waren.
"Zet ze in een auto en ze rijden er de wielen af, waarschijnlijk sneller dan wie dan ook. Maar als de auto niet perfect is, weten ze niet hoe ze die kunnen verbeteren. Ze begrijpen niet waar de sterke punten liggen", vertelt de analist. Volgens hem vereist een complexe formule-auto een diepgaand begrip van hoe de wagen werkt in verschillende fasen van een bocht en gedurende een stint.
De ultieme combinatie
Wanneer een coureur natuurtalent weet te combineren met werktuigbouwkundige kennis, ontstaat er volgens Hinchcliffe een compleet plaatje. "Als je die twee eigenschappen samenvoegt: de eerste persoon die mij te binnen schiet, is Fernando Alonso", vervolgt hij zijn verhaal. Alonso, die dit seizoen uitkomt voor Aston Martin, wordt net als Verstappen geroemd om zijn inzicht.
"We praten veel over Max Verstappen, over zijn extra capaciteit in de auto. Ik denk echt dat dat een indicator is voor intelligentie. En jongens als George Russell en Carlos Sainz, we hebben het hier in het verleden over gehad", aldus Hinchcliffe. De voormalig coureur sluit af door te benadrukken dat deze race-intelligentie in de huidige sport onmisbaar is geworden.
"Ik denk echt dat die intelligentie een essentieel onderdeel is, vooral in de modernere Formule 1. Simpelweg omdat deze auto's zo veel complexer worden en het cruciaal is om alle systemen te begrijpen om alles te kunnen maximaliseren tot die laatste tiende en honderdste", besluit Hinchcliffe.
Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
- 2 minuten geleden
Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"
- 45 minuten geleden
Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'
- 1 uur geleden
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'
- 1 uur geleden
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels
- 2 uur geleden
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 11:25
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- Gisteren 10:48
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april