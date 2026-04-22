Max Verstappen and Michael Schumacher look glum with a fiery background

Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"

Max Verstappen and Michael Schumacher look glum with a fiery background — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Jolyon Palmer vindt dat de meedogenloze drang naar perfectie er soms voor zorgt dat Max Verstappen de reglementen te ver opzoekt. De Brit trekt een parallel tussen de rijstijl van de Red Bull Racing-coureur en die van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

In de F1 Nation-podcast ziet Palmer ziet duidelijke overeenkomsten in de mentaliteit van de twee grootheden uit de sport. "Als je kijkt naar het meedogenloze streven naar perfectie in de auto, geen genoegen nemen met de tweede plaats, geen genoegen nemen met minder dan het maximale dat je mogelijk kunt bereiken, dan kijk ik naar Max en iemand als Michael Schumacher", aldus de analist. Volgens hem leidt deze instelling er echter ook toe dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden. "Wat ze allebei gemeen hebben, is een mate van controverse waarbij ze de regels te ver hebben opgerekt omdat ze zo wanhopig het absolute maximum wilden behalen. In plaats van op een willekeurige dag te accepteren dat het er niet in zit, dat dat niet de juiste actie is, proberen ze iets waardoor ze vervolgens in de problemen komen", stelt Palmer.

Strafpunten en schorsingen

De voormalig coureur wijst daarbij specifiek naar de titelstrijd van Verstappen in het verleden, waarbij de Nederlander regelmatig bestraft werd. "In het seizoen 2021 van Max waren er veel grote momenten waarop hij straf na straf kreeg", blikt Palmer terug op dat intense gevecht. Sinter de invoering van het strafpuntensysteem door de FIA in 2014 voert Verstappen de historische lijst aan met de meeste verzamelde strafpunten. Vorig jaar kwam hij met elf strafpunten zelfs dicht in de buurt van een automatische schorsing voor één race, alvorens hij uit de problemen wist te blijven. Momenteel, op 22 april 2026, heeft de Red Bull-coureur drie strafpunten op zijn licentie staan, die het gevolg zijn van een incident met George Russell in Spanje vorig jaar. Deze punten komen op 1 juni 2026 te vervallen.

Kritiek op agressieve rijstijl

De vergelijking met Schumacher is niet zonder lading, aangezien de Duitser in zijn carrière meermaals in opspraak raakte door botsingen met titelrivalen. Zo kwam hij in 1994 in aanraking met Damon Hill en werd hij in 1997 door de autosportbond FIA zelfs volledig uit het kampioenschap gediskwalificeerd na een opzettelijke botsing met Jacques Villeneuve. Verstappen zelf trekt zich overigens weinig aan van de kritiek op zijn agressieve rijstijl. "Ik ben een viervoudig wereldkampioen. Ik denk dat ik wel weet wat ik doe", reageerde de Nederlander op eerdere kritiek. Waar Verstappen in eerdere jaren streed om de titel, bevindt hij zich in het huidige Formule 1-seizoen van 2026 in een aanzienlijk lastigere positie. Na de eerste drie races van het jaar staat de coureur op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten. De achterstand op de huidige leider in de stand, Mercedes-coureur Kimi Antonelli, bedraagt inmiddels al zestig punten.

Max Verstappen Red Bull Racing Michael Schumacher Jolyon Palmer

