Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri zou een mogelijk vertrek van Max Verstappen uit de Formule 1 een slechte uitstraling hebben voor de sport. De 28-jarige viervoudig wereldkampioen liet vorige maand weten dat hij niet geniet van de huidige reglementen. Verstappen overweegt momenteel zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

De onvrede van de Red Bull Racing-coureur komt voort uit de ingrijpende wijzigingen aan de motorreglementen van dit seizoen. Verstappen kent een moeizame seizoensstart en staat na de eerste drie races in Australië, China en Japan op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 12 punten. Zijn beste resultaat tot nu toe is een zesde plaats. Vanwege de aanhoudende kritiek heeft de Formule 1 tijdens een ingelaste pauze in april besloten om de reglementen aan te passen, waarbij de meeste veranderingen tijdens de aankomende Grand Prix van Miami worden doorgevoerd.

Maatstaf van de grid

Piastri hoopt, net als zijn teamgenoot en regerend wereldkampioen Lando Norris, dat de nieuwe aanpassingen ervoor zorgen dat de beste coureurs ter wereld behouden blijven voor de grid. De Australiër benadrukt dat het vertrek van Verstappen een flinke klap zou zijn. "Ik denk dat het zonde zou zijn voor de sport om Max te verliezen, zeker ook op dit punt in zijn carrière. Ik denk dat het een groot verlies zou zijn voor de sport als geheel", wordt de McLaren-coureur geciteerd door de BBC.

Daarnaast wijst Piastri op de onderlinge competitiedrang tussen de rijders. "Ik denk dat wij als coureurs tegen de besten willen racen en onszelf willen bewijzen tegen de besten", legt hij uit. Volgens hem is er geen twijfel mogelijk over de kwaliteiten van de Nederlander. "Max heeft zijn kaliber de afgelopen tien jaar laten zien, en ik denk dat hij vooral in de laatste vijf of zes jaar de maatstaf is geweest", aldus Piastri.

Aanpassingen tijdens Grand Prix van Miami

Tijdens het raceweekend in Miami, dat van 1 tot en met 3 mei op de planning staat, hoopt de sport de onvrede weg te nemen met een pakket aan verfijningen. Zo wordt het maximale vermogen voor het terugwinnen van energie tijdens volgas-momenten verhoogd naar 350 kW en wordt de limiet voor energie-opslag in de kwalificatie verlaagd naar 7 MJ, wat coureurs moet dwingen om meer op de limiet te rijden. Voor Piastri is het duidelijk wat er op het spel staat als deze ingrepen niet het gewenste effect hebben op Verstappen. "Dus ik denk dat het voor iedereen best wel zonde zou zijn en natuurlijk geen geweldige uitstraling", sluit hij af.

Gerelateerd