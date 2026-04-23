Credit for photo: Red Bull Content Pool

Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
2 reacties

Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Regerend wereldkampioen Lando Norris hoopt, hoewel hij niet altijd geniet van de felle gevechten, dat Max Verstappen nog lang geen vaarwel zegt tegen de Formule 1. Bij Sky Sports F1 onthult de Engelsman dat hij zich wil blijven meten met een van de beste coureurs aller tijden, maar dat Verstappen natuurlijk ook de vrijheid heeft om te doen wat hij wil.

De afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Verstappen, mede door uitspraken van de Nederlander zelf. Zo stelde hij na het raceweekend in Japan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. Ook zijn woorden tijdens een evenement van Viaplay in het theater waren veelzeggend: daar gaf de Red Bull-coureur aan dat hij nog altijd mikt op zijn vijfde wereldtitel.

'Één van de allerbeste ooit'

Norris en Verstappen hebben de afgelopen twee seizoenen meerdere keren stevig met elkaar gestreden op de baan en zijn daarbuiten ook nog goede vrienden. De McLaren-coureur wil Verstappen dan ook niet zien vertrekken: “Hij is denk ik een van de beste coureurs die we ooit in de Formule 1 zullen zien. Hij is een harde vechter en maakt je leven soms ontzettend lastig, maar dat is juist goed. Iedereen wil Max in de Formule 1 zien.”

Norris: 'Verstappen hoeft niets meer te bewijzen'

Tegelijkertijd benadrukt Norris dat Verstappen niets meer te bewijzen heeft: “Wie weet wat hij gaat doen? Ik heb geen idee. Natuurlijk hoop ik zo lang mogelijk tegen hem te blijven racen, want je wilt jezelf altijd meten met de besten en hij is daar één van. Hij kan doen wat hij wil. Hij heeft het recht verdiend om zijn eigen pad te kiezen. Hij hoeft niets meer te bewijzen.”

Ook houdt Norris de verrichtingen van Verstappen op de Nürburgring in de gaten: “Ik vond het zelfs leuk om hem laatst in GT-races te zien. Dat soort dingen laten zien hoe veelzijdig hij is. Hij heeft het recht verdiend om te doen wat hij wil.”

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap Recap

Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap

Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"

Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"

Communicatiemanager Red Bull bevestigt vertrek: 'Enorm trots op wat ik heb bereikt'

Communicatiemanager Red Bull bevestigt vertrek: 'Enorm trots op wat ik heb bereikt'

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan' Formule 1

'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'

McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent" Max Verstappen

McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"

Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind" FORMULE 1

Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"

Piastri noemt eventueel vertrek Verstappen "een groot verlies voor de Formule 1" Oscar Piastri

Piastri noemt eventueel vertrek Verstappen "een groot verlies voor de Formule 1"

