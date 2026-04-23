Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
Regerend wereldkampioen Lando Norris hoopt, hoewel hij niet altijd geniet van de felle gevechten, dat Max Verstappen nog lang geen vaarwel zegt tegen de Formule 1. Bij Sky Sports F1 onthult de Engelsman dat hij zich wil blijven meten met een van de beste coureurs aller tijden, maar dat Verstappen natuurlijk ook de vrijheid heeft om te doen wat hij wil.
De afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Verstappen, mede door uitspraken van de Nederlander zelf. Zo stelde hij na het raceweekend in Japan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. Ook zijn woorden tijdens een evenement van Viaplay in het theater waren veelzeggend: daar gaf de Red Bull-coureur aan dat hij nog altijd mikt op zijn vijfde wereldtitel.
'Één van de allerbeste ooit'
Norris en Verstappen hebben de afgelopen twee seizoenen meerdere keren stevig met elkaar gestreden op de baan en zijn daarbuiten ook nog goede vrienden. De McLaren-coureur wil Verstappen dan ook niet zien vertrekken: “Hij is denk ik een van de beste coureurs die we ooit in de Formule 1 zullen zien. Hij is een harde vechter en maakt je leven soms ontzettend lastig, maar dat is juist goed. Iedereen wil Max in de Formule 1 zien.”
Norris: 'Verstappen hoeft niets meer te bewijzen'
Tegelijkertijd benadrukt Norris dat Verstappen niets meer te bewijzen heeft: “Wie weet wat hij gaat doen? Ik heb geen idee. Natuurlijk hoop ik zo lang mogelijk tegen hem te blijven racen, want je wilt jezelf altijd meten met de besten en hij is daar één van. Hij kan doen wat hij wil. Hij heeft het recht verdiend om zijn eigen pad te kiezen. Hij hoeft niets meer te bewijzen.”
Ook houdt Norris de verrichtingen van Verstappen op de Nürburgring in de gaten: “Ik vond het zelfs leuk om hem laatst in GT-races te zien. Dat soort dingen laten zien hoe veelzijdig hij is. Hij heeft het recht verdiend om te doen wat hij wil.”
