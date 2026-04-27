Max Verstappen werd vorige week tijdens een testdag op Silverstone gespot met een eigen concept van de ondertussen welbekende Macarena-achtervleugel van Ferrari. Dat Red Bull Racing deze innovatie nu lijkt over te nemen, zou niet meer dan logisch zijn. Emel Çankaya, die zeven jaar in de Formule 1 werkte als aerodynamisch specialist van McLaren, legt het nut van deze opvallende vleugel uit.

De Macarena-achtervleugel werd oorspronkelijk ontworpen door Ferrari voor de SF-26. De bijnaam, naar verluidt bedacht door teambaas Frédéric Vasseur, verwijst naar het bovenste element van de vleugel dat op rechte stukken 180 graden kan omklappen. Hoewel Ferrari het systeem na tests in Bahrein en China tijdelijk van de auto haalde omdat het nog te onstabiel bleek, werkt de Italiaanse renstal aan een verbeterde versie voor de naderende race in Miami. Dat Red Bull nu een eigen variant test, komt goed uit voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen noemde zijn RB22 eerder al onbestuurbaar en de renstal staat na drie races teleurstellend zesde in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Werking van de Macarena-vleugel

In het Ziggo Sport Race Café legt expert Çankaya uitgebreid uit waarom de vleugel zo'n grote impact heeft. Ze benadrukt dat het systeem in de zogeheten Straight Mode fundamenteel anders werkt dan een 'normale' achtervleugel. "De Macarena-vleugel is met de negatieve druk, wat we de suction side noemen, naar boven gericht." Dit zorgt ervoor dat de neerwaartse kracht verdwijnt op de momenten dat de actieve aerodynamica wordt geschakeld naar de Straight Mode. "Dus het genereert eigenlijk lift", verduidelijkt Çankaya. Volgens haar wijst de luchtweerstand bij dit omgeklapte concept naar voren in plaats van naar achteren. "Dat is wat je wilt, want je wilt vooruit", stelt ze vast.

Instabiliteit bij het remmen

Aan het revolutionaire concept kleven echter ook aanzienlijke risico's, wat bleek toen Lewis Hamilton tijdens een vrije training spinde met de Ferrari-vleugel. Çankaya wijst naar de abrupte verandering in de gewichtsverdeling als de voornaamste oorzaak van dergelijke incidenten. "Als je in één keer gaat remmen voor een bocht, dan gaat al het gewicht naar voren", legt ze uit. Omdat de vleugel op dat moment nog lift genereert in plaats van downforce, verliest de achterkant van de auto zijn stabiliteit. "Achter heb je dan eigenlijk geen gewicht, geen neerwaartse kracht, om dat te balanceren."

Red Bull zoekt naar oplossingen

Dat Red Bull en Verstappen nu experimenteren met een eigen Macarena-concept, toont de urgentie binnen het team aan. De nieuwe DM01-krachtbron van Red Bull Ford werkt beter dan verwacht, maar het RB22-chassis kampt met overgewicht en balansproblemen, waardoor Verstappen momenteel slechts twaalf punten heeft verzameld en negende staat in de WK-stand. Terwijl Ferrari zich met coureurs Hamilton en Charles Leclerc opmaakt om een race-klare vleugel in Miami te introduceren, hoopt Red Bull met hun eigen test op Silverstone snel een aerodynamisch antwoord te hebben gevonden op de aanhoudende tegenslagen.