Max Verstappen heeft vrede met het aanstaande vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. Waar analist Tom Coronel de breuk omschrijft als een scheiding na een langdurig sportief huwelijk, benadrukt de F1-coureur van Red Bull Racing vooral de successen die zij samen hebben geboekt.

Eerder deze maand werd officieel naar buiten gebracht dat Lambiase de Oostenrijkse renstal na volgend jaar zal verlaten. De Brit die momenteel de dubbelrol van Head of Racing en race-engineer bekleedt, maakt in de toekomst de overstap naar McLaren om daar als Chief Racing Officer aan de slag te gaan. Hij zal een aantal taken van teambaas Andrea Stella overnemen, al blijft Stella wel in zijn huidige rol. Verstappen omschreef de deal die Lambiase kreeg van McLaren, als een "geweldig aanbod". 'GP' blijft in 2026 en 2027 de vertrouwde stem over de boardradio van Verstappen, met wie hij de afgelopen jaren een hechte band opbouwde.

Vrienden voor het leven

De samenwerking tussen de twee is uiterst succesvol gebleken met uiteraard de wereldkampioenschappen van 2021 tot en met 2024 als hoogtepunten. Verstappen kijkt dan ook met een positief gevoel terug op hun gezamenlijke prestaties, ondanks het naderende afscheid. "Ik heb een heel goede relatie met 'GP'", vertelt Verstappen bij Viaplay. "We hebben al alles samen bereikt, meerdere keren zelfs. We hebben heel veel gewonnen. We zijn hoe dan ook vrienden voor het leven, dus dan maakt het eigenlijk een stuk minder uit. Ik gun het hem 100 procent."

Sportieve scheiding

Voor een Formule 1-coureur is de band met een race-engineer cruciaal. Coureur en Viaplay-analist Tom Coronel stipt aan dat het vertrek van Lambiase dan ook een flinke impact zal hebben op de dynamiek binnen het team. "Je hebt op een gegeven moment een soort huwelijk met je engineer opgebouwd, zo'n 100 procent vertrouwen. Maar dit is wel een scheiding. Je moet namelijk met je nieuwe engineer iets weer gaan opbouwen", aldus Coronel.

Verstappen erkent de woorden van Coronel, maar weigert bij de pakken neer te zitten. De Limburger heeft begrip voor de carrièrestap van zijn engineer. "Ja, dat klopt, maar ik gun het hem. Daarom ben ik ook niet terneergeslagen. Op dat gebied vind ik het niet zo erg, omdat we zo veel samen hebben bereikt en hij krijgt nu een kans om hogerop te komen."

De overstap naar McLaren biedt Lambiase een bredere leidinggevende rol, iets wat Verstappen hem niet wil ontnemen. "Iedereen heeft doelen en dromen, toch? Ik kan niet zeggen: 'Nee, ik wil jou hier houden.' Uiteindelijk wil je doorgroeien en iedereen heeft zo zijn eigen doelen in het leven", besluit de coureur.

