Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag
Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag
Na een opvallend lange lentestop keert de Formule 1 komend weekend terug voor de Grand Prix van Miami. Het lijkt erop dat de teams en coureurs zich in 'The Magic City' moeten voorbereiden op wisselvallige omstandigheden, waarbij met name de racedag verstoord dreigt te worden door onweersbuien.
Het raceweekend in Florida volgt na een pauze van vijf weken, die ontstond door het annuleren van de races in Bahrein en Saudi-Arabië. De koningsklasse van de autosport arriveert in de Verenigde Staten met een nieuwe, jongste WK-leider ooit: Kimi Antonelli. De coureur nam tijdens de eerdere race in Japan een voorsprong van negen punten op zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Daarnaast hebben alle teams grote upgrades meegenomen naar het Amerikaanse circuit en zijn de motorreglementen aangepast om het racen te bevorderen, wat voor een mogelijke reset in het kampioenschap kan zorgen.
Meestal zonnig
Tot nu toe is het weer in Miami zelden een grote spelbreker geweest tijdens de sessies op de baan. Mocht er aankomend weekend daadwerkelijk neerslag vallen, dan is het voor het eerst sinds de debuutrace in 2022 dat er weer regendruppels op het Miami Autodrome te zien zijn. Destijds bleef het echter beperkt tot wat lichte motregen tegen het einde van de wedstrijd. Toch ben je in Florida nooit helemaal veilig en kan er zomaar een hevige hoosbui voorbij razen.
Onweersbuien
Dit keer lijken de weergoden het circuit zwaarder te gaan treffen. Op de vrijdag en zaterdag, wanneer onder meer de sprintrace en de kwalificaties worden verreden, is het met temperaturen van respectievelijk 31 en 33 graden Celsius vooral warm en vochtig. Voor de race op zondag, die om 16:00 uur lokale tijd van start gaat, is de voorspelling een stuk onstuimiger. Bij een temperatuur van 32 graden wordt er volledige bewolking verwacht, met een oplopende luchtvochtigheid die begint bij 39 procent. Er is op dat moment een kans van 37 procent op regen, die naar verwachting in de vorm van zware onweersbuien zal vallen.
Cadillac komt met speciale livery in aanloop naar eerste thuisrace | F1 Shorts
- 34 minuten geleden
- 46
Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag
- 3 uur geleden
