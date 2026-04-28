Het Formule 1-team van Visa Cash App RB lijkt zich op te maken voor een speciale gele kleurstelling tijdens de naderende Grand Prix van Miami. De Italiaanse renstal heeft via sociale media meerdere opvallende hints gedeeld, waarin de Britse Red Bull-junior Arvid Lindblad een centrale rol speelt.

De speculaties over een aangepaste livery begonnen toen het team op X een opmerkelijk bericht plaatste. De formatie deelde een limoen-emoji en vroeg zich hardop af sinds wanneer deze beschikbaar was voor gebruik op het platform. "Wacht... wanneer is de limoen-emoji uitgekomen?", zo schreef het team in de begeleidende tekst. Vandaag werd daar een video aan toegevoegd, vergezeld van de boodschap dat volgers deze specifieke post goed in de gaten moeten houden. "Misschien wil je deze onder de sneltoets houden", aldus de officiële kanalen van de renstal.

Miami aan de lijn

In de bewuste video is te zien hoe Lindblad zich voorbereidt op een interview, totdat hij plotseling wordt gebeld door een onbekend nummer. Op het scherm van zijn telefoon verschijnt de tekst dat Miami hem belt, wat een duidelijke verwijzing is naar het aankomende raceweekend in de Verenigde Staten. De jonge coureur, die eerder dit seizoen in Australië nog indruk maakte door punten te scoren tijdens zijn debuut, neemt vervolgens de telefoon op met een veelzeggend woord. "Yeah hello", klinkt het uit de mond van de Britse coureur, wat door de ondertitels verbasterd wordt naar 'yellow'.

wait… when did the lime emoji come out? 🍋‍🟩



#F1 #VCARB — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) April 27, 2026

Might wanna keep this one on speed dial 👀#F1 #VCARB #MiamiGP pic.twitter.com/SRTgTUGoTB — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) April 28, 2026

