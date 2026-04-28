Volgens voormalig Formule 1-coureur en analist Marc Surer is het onwaarschijnlijk dat Max Verstappen zijn vertrekkende race-engineer Gianpiero Lambiase zal volgen naar McLaren. De Zwitser verwacht eerder dat de viervoudig wereldkampioen de overstap naar Mercedes zal maken, aangezien een fabrieksteam in zijn ogen een veel logischere bestemming is dan een klantenteam.

De toekomst van Verstappen is momenteel een van de meest besproken onderwerpen in de paddock, mede door de aanhoudende leegloop bij Red Bull Racing en de klachten over de huidige technische reglementen. Eerder deze maand werd officieel bevestigd dat Lambiase de overstap maakt naar McLaren, waar hij in 2028 aan de slag gaat als Chief Racing Officer onder teambaas Andrea Stella. Verstappen en Lambiase werken al sinds mei 2016 samen en vormen een uiterst succesvol duo dat goed is voor inmiddels 71 Grand Prix-overwinningen en vier wereldtitels. Ondertussen probeert de FIA het de teams en coureurs naar hun zin te maken op het gebied van de nieuwe power units door middel van reglementswijzigingen, maar Verstappen zal nooit staan achter het constante lift-and-coast en super clipping.

Geen overstap naar klantenteam McLaren

Ondanks de hechte band tussen de coureur en zijn engineer, denkt Surer niet dat Verstappen simpelweg blind achter Lambiase aanloopt. "Op dit moment moet je zeggen dat het Mercedes is", reageert hij op de vraag van Total-Motorsport waar de Limburger naartoe zou moeten gaan. "Waarom zou hij naar een klantenteam gaan?" vraagt Surer zich hardop af. Hoewel McLaren de zaken op orde heeft, maken zij nog altijd gebruik van de krachtbronnen van Mercedes.

Surer steekt zijn bewondering voor de renstal uit Woking overigens niet onder stoelen of banken. "Ik bedoel, McLaren, ik denk echt dat zij op dit moment het beste team in de Formule 1 zijn, want wat zij de afgelopen twee jaar hebben gedaan was echt indrukwekkend. Ze hebben alles goed gedaan en hadden nog steeds een klantenmotor. Dus ze zijn echt heel erg goed. Maar aan de andere kant denk ik dat het een veel beter idee is om voor de fabrieksteams te kiezen, vooral nu met de nieuwe reglementen", legt de voormalig coureur uit.

Focus op nieuwe technische reglementen

Die nieuwe technische reglementen leggen een enorme nadruk op de combinatie van motorvermogen en de integratie van elektrische systemen. Een fabrieksteam biedt Verstappen volgens Surer een veel beter platform voor de lange termijn, omdat zij volledige controle hebben over zowel de krachtbron als het chassis. Dit speelt temeer omdat Red Bull momenteel worstelt met de nieuwe regels; Verstappen staat na drie races in het seizoen 2026 slechts negende in het kampioenschap en heeft publiekelijk zijn onvrede geuit over de nieuwe generatie auto's. Door deze tegenvallende prestaties kan hij gebruikmaken van een clausule in zijn contract, wat een voortijdig vertrek bij de formatie uit Milton Keynes mogelijk maakt.

Het verklaart direct waarom Mercedes telkens weer met hem in verband wordt gebracht, zeker aangezien teambaas Toto Wolff constant zijn bewondering voor Verstappen uit. Voor McLaren is het aantrekken van Lambiase een duidelijk signaal van hun ambities in de huidige competitieve verhoudingen. Surer benadrukt echter dat de belangrijkste beslissing uit de carrière van Verstappen hoogstwaarschijnlijk niet zal afhangen van één enkele werkrelatie, hoe bepalend die band de afgelopen jaren ook is geweest.