De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa brengt later dit jaar een bezoek aan een Grand Prix in een poging om een deal te sluiten met Stefano Domenicali, de topman van de Formule 1. De reis maakt deel uit van een bredere nationale ambitie om voor het eerst sinds de overgang naar democratie weer een Grand Prix op Afrikaanse bodem te organiseren.

De plannen werden tijdens een persconferentie in Pretoria bevestigd door Gayton McKenzie, de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur. De Formule 1 heeft inmiddels al meer dan dertig jaar geen race meer georganiseerd in Afrika. Terwijl de koningsklasse van de autosport zich de afgelopen decennia sterk heeft uitgebreid naar het Midden-Oosten, Azië en Amerika, is Afrika momenteel het enige bewoonbare continent zonder een eigen plek op de kalender.

Ontbreken van Afrika op F1-kalender zit de minister dwars

Volgens McKenzie laat de persoonlijke betrokkenheid van de president zien dat het initiatief op het allerhoogste regeringsniveau wordt gesteund. "Zijne Excellentie president Cyril Ramaphosa heeft ermee ingestemd om later dit jaar met mij mee te gaan naar een Formule 1-Grand Prix", aldus de minister via het persbureau van de Zuid-Afrikaanse regering. Dat Afrika ontbreekt op de kalender, zit hem dwars. "Dat is niet acceptabel en het kan niet zo langer doorgaan", stelde hij. "Een hele generatie jonge Afrikaanse autosportliefhebbers heeft nog nooit een Formule 1-race in hun eigen achtertuin gezien. Wij zijn van plan om daar verandering in te brengen."

Tijdens het aanstaande bezoek wil de Zuid-Afrikaanse delegatie vooral kennis opdoen en de banden met de top van de Formule 1 aanhalen. "Er zijn criteria waaraan elk land moet voldoen om een Grand Prix te organiseren - commerciële, logistieke, infrastructurele en veiligheidseisen - en we werken methodisch om aan elk daarvan te voldoen", legde McKenzie uit. Volgens de minister moet de aanwezigheid van het staatshoofd de Zuid-Afrikaanse positie versterken. "Het bezoek van de president zal ons in staat stellen om te observeren, in gesprek te gaan en onze zaak te versterken", voegde hij daaraan toe. Welke specifieke race het gezelschap gaat bezoeken, wordt op een later moment in overleg met het presidentschap bekendgemaakt.

FIA Grade 1-upgrades voor Kyalami

Ondanks de grote ambities lijkt een snelle terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika nog niet aan de orde. McKenzie gaf onlangs al toe dat een plek op de kalender voor de seizoenen 2027 of 2028 momenteel niet haalbaar is, omdat de kosten en de complexiteit van de organisatie groter zijn dan in eerste instantie werd ingeschat. Tevens is de ruimte er niet eens op de F1-kalender Het beoogde circuit van Kyalami ondergaat momenteel wel de nodige renovaties, waaronder aanpassingen aan de uitloopstroken en muren, om de vereiste FIA Grade 1-licentie te bemachtigen. Bovendien is Zuid-Afrika niet het enige Afrikaanse land met Formule 1-ambities; onder andere Rwanda aast op een plekje op de F1-kalender.

