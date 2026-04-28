FIA dicht opmerkelijke maas in de motorreglementen in aanloop naar Miami
De Formule 1 heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami een opmerkelijke maas in de technische reglementen voor dit seizoen gedicht. De ingreep van de FIA volgt na klachten over onnatuurlijk rijgedrag tijdens de eerste drie races, waarna is besloten om de regels rondom de energie-inzet van de MGU-K aan te scherpen. Hiermee moet een einde komen aan een systeemfout waarbij coureurs onbedoeld hun elektrische vermogen verspilden na een kleine stuurcorrectie, zo meldt The Race.
De aanpassingen richten zich specifiek op de zogeheten 'power limited'-fase. Om deze fase te bereiken, moeten coureurs het gaspedaal minimaal een volle seconde voor meer dan 98 procent ingedrukt houden. Voorheen zorgde heel eventjes van het gas gaan ervoor dat dit systeem werd gereset. Wanneer een coureur daarna weer op het gas ging, begon de cyclus opnieuw, wat resulteerde in een ongewenst hoog energieverbruik. Vanaf nu worden coureurs automatisch in de beperkte vermogensmodus geplaatst, exact één seconde nadat de drempel van 98 procent is bereikt, ongeacht of zij daarna kortstondig van het gas gaan.
Piastri en Leclerc de dupe van systeemfouten
Het is ontzettend ingewikkeld, maar uiteindelijk komt het erop neer dat de auto's plots elektrisch vermogen konden verliezen bij een klein foutje, voordat het elektrisch vermogen in een te grote mate terugkeerde. De crash van Oscar Piastri in de verkenningsronde vóór de start in Australië is daar een goed voorbeeld van.
Tijdens de sprintkwalificatie in China werd Charles Leclerc tevens pijnlijk geconfronteerd met deze weeffout in de reglementen. De Ferrari-coureur moest bij het uitkomen van de tiende bocht even van het gas om overstuur te corrigeren, waardoor hij onder de grens van 98 procent dook. Hierdoor verbruikte hij richting bocht elf te veel energie en kwam hij op het rechte stuk batterijvermogen tekort. Leclerc omschreef de situatie zelf als "te gek voor woorden", terwijl McLaren-teambaas Andrea Stella de eerdere regelgeving "eigenaardig" noemde.
McLaren hoopt op verbetering na onnatuurlijke situaties
Mark Temple, de technisch directeur bij McLaren, is blij met de ingrepen. "Zeker, de intentie is om dat flink te verbeteren", zo laat hij optekenen over de aanpassingen. "Als er één ding is dat we hebben geleerd van de reglementen, is het dat je niet alles kunt voorzien." Volgens de topman is er een goede stap gezet om de problemen te vermijden, maar blijft het afwachten tot de auto's daadwerkelijk de baan op gaan. Dat gebeurt aankomend weekend in Miami na een onverwachte lentestop. "Ongetwijfeld zullen er nog wat eigenaardigheden zijn die we identificeren, en die kunnen we dan aanpakken", aldus Temple.
