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Verstappen during FP3 in Monaco

VIDEO | FIA haalt mogelijk WK-punten weg bij Red Bull Racing

1 reactie

VIDEO | FIA haalt mogelijk WK-punten weg bij Red Bull Racing

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Red Bull Racing loopt het risico het in Monaco behaalde podium van Isack Hadjar kwijt te raken, nu de FIA het verzoek tot een 'Right to Review' van Alpine heeft goedgekeurd. De Franse Algerijn heeft vanuit Barcelona gereageerd op het nieuws.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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