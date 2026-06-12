VIDEO | FIA haalt mogelijk WK-punten weg bij Red Bull Racing
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VIDEO | FIA haalt mogelijk WK-punten weg bij Red Bull Racing
Red Bull Racing loopt het risico het in Monaco behaalde podium van Isack Hadjar kwijt te raken, nu de FIA het verzoek tot een 'Right to Review' van Alpine heeft goedgekeurd. De Franse Algerijn heeft vanuit Barcelona gereageerd op het nieuws.
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