Op beeld gevangen: zo reageert Gasly na plotseling podium in Monaco
Op beeld gevangen: zo reageert Gasly na plotseling podium in Monaco
Mooi nieuws voor het team van Alpine in Barcelona, want na een procedure van enkele dagen heeft Pierre Gasly tóch ineens zijn podium in Monaco teruggekregen na het terugdraaien van de straffen door de FIA. De camera ving op hoe de Fransman reageerde toen hij het nieuws net te horen kreeg.
Tijdens de door Andrea Kimi Antonelli gewonnen Grand Prix kwam Gasly daadwerkelijk als derde over de meet. De Alpine-rijder had echter twee afzonderlijke tijdstraffen van vijf seconden aan zijn broek gekregen vanwege het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. Waar de limiet op zestig kilometer per uur ligt, werd hij geklokt op 60,1 en later op 60,4 kilometer per uur. Hij kreeg uiteindelijk twee straffen van vijf seconden en kukelde bij het vallen van de vlag van P3 naar P7 in de classificatie.
Gasly pakt het podium
Koren op de molen voor Isack Hadjar die daardoor naar het podium mocht, al heeft hij niet langer dan enkele dagen kunnen genieten van zijn prestatie. Inmiddels weten we dat de FIA naar het Right to Review - aangetekend door Alpine - besloten heeft om de opgelegde straffen van de Franse rijder terug te draaien. Een actie die toch niet al te vaak voorkomt in de koningsklasse. Met het resultaat in het kamertje van de wedstrijdleiding heeft Gasly tóch zijn podium te pakken en de camera ving op hoe hij reageerde vlak na het horen van het heugelijke nieuws in Barcelona.
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