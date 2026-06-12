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Stella with Verstappen and Norris

McLaren wil in beroep nadat FIA podiumplaats Hadjar in Monaco wegneemt bij Red Bull

Stella with Verstappen and Norris — Foto: © IMAGO
4 reacties

McLaren wil in beroep nadat FIA podiumplaats Hadjar in Monaco wegneemt bij Red Bull

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De Formule 1-paddock in Barcelona is momenteel het middelpunt van een boel tumult. Slechts enkele minuten nadat de FIA naar buiten heeft gebracht dat Pierre Gasly zijn podiumplaats in Monaco ten koste van Isack Hadjar heeft teruggekregen, laat McLaren weten in beroep te willen gaan tegen die beslissing.

Pierre Gasly kwam afgelopen weekend in Monaco als derde over de streep, maar kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden opgelegd door de FIA, waardoor hij terugzakte naar de zevende plaats. Isack Hadjar schoof zodoende van de vierde naar de derde plaats door, en mocht voor het eerst in zijn Red Bull Racing-loopbaan het podium beklimmen. Gasly zou tot twee keer toe de maximale snelheid van 60 kilometer per uur in de pitstraat van het prinsdom hebben overschreden, wat hem in totaal een tijdstraf van tien seconden opleverde. Alpine vroeg niet lang na afloop van de race een Right to Review aan bij de FIA.

Gasly krijgt podiumplaats Monaco terug

Afgelopen donderdag kwam naar buiten dat de FIA het Right to Review had goedgekeurd, wat betekende dat het motorsportorgaan van mening was dat Alpine met relevent nieuw bewijs was gekomen. Uit data van de tijdswaarnemer van de Formule 1 bleek dat de afstand die werd gebruikt om de snelheid van de auto's in de pitstraat te meten, niet correct was. Hierdoor werd de snelheid van de auto overschat. Daarnaast kon Alpine aantonen dat de pit limiter van Gasly stond afgesteld op 59,5 kilometer. In eerste instantie werd hij door de FIA op 60,1 kilometer per uur en op 60,4 kilometer per uur geflitsts.

De FIA heeft zojuist dan ook aan onder andere GPFans laten weten dat de tijdstraffen van Gasly na de hoorzitting zijn ingetrokken, waardoor de Fransman zijn derde plaats uit Monaco terugkrijgt. Red Bull Racing en Hadjar zakken terug naar P4, en verliezen zodoende een bokaal en drie WK-punten. Maar daar lijkt het verhaal nog niet mee ten einde. McLaren heeft namelijk via de BBC een kennisgeving ingediend van de intentie om tegen de beslissing van de FIA in beroep te gaan.

McLaren in beroep

Een reden is niet bekend, maar laat zich eigenlijk wel raden. Oscar Piastri was tot voor kort vierde in de uitslag van de Grand Prix van Monaco, maar zakt nu terug naar de vijfde plaats. Dit terwijl ook Piastri een tijdstraf kreeg voor het te hard rijden in de pitstraat. McLaren heeft echter geen Right to Review aangevraagd. Wellicht omdat Piastri zijn tijdstraf tijdens zijn pitstop heeft ingediend, waardoor dit onmogelijk later nog terug te draaien is. Gasly had het geluk dat zijn straf na afloop van de race bij zijn eindtijd werd opgeteld, waardoor deze nu weer hersteld kan worden.

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