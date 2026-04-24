Volgens Stefano Domenicali is de negativiteit die tegenwoordig rondom de Formule 1 hangt niet helemaal terecht. De CEO stelt dat fans misschien wel te veel als engineer willen denken, in plaats van gewoon te genieten van de actie op de baan.

Sinds de start van het seizoen zijn er diverse klachten geweest over de huidige Formule 1. De onboardbeelden laten namelijk een relatief nieuw fenomeen zien, waarbij motoren al vóór het einde van het rechte stuk vermogen verliezen. Daarnaast zijn de wagens erg afhankelijk geworden van de elektrische componenten, waardoor sommige gevechten volgens fans wat kunstmatig aanvoelen.

Domenicali wijst naar positieve cijfers

De afgelopen weken is er dan ook veel gesproken over mogelijke wijzigingen vanuit de FIA, en die zijn er afgelopen maandag ook gekomen. Domenicali stelt bij The Race dat fans misschien iets te veel ‘engineer’ zijn geworden: “Jullie worden te veel een engineer.” Om de staat van de sport te beoordelen, vindt hij dat er vooral naar de feiten gekeken moet worden: “Het is heel simpel: je hoeft het alleen maar te controleren. Elke race is uitverkocht. Dat is het eerste wat iedereen met eigen ogen kan zien. Ik zie deze negativiteit niet. Wij hebben data met de echte cijfers. Het is allemaal vrij positief.”

De sport wees na de race in Melbourne bovendien op het feit dat er maar liefst 120 inhaalmanoeuvres waren. Domenicali benadrukt dan ook waar het om draait: “Mensen willen actie en zien dat wij iets creëren waardoor er gevochten kan worden. Dus persoonlijk: als er echt iets negatiefs is, dan zou ik dat zeggen. Daar heb ik geen probleem mee.”

