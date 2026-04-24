Domenicali snapt negativiteit rondom F1 niet: "Elke race is uitverkocht"
Volgens Stefano Domenicali is de negativiteit die tegenwoordig rondom de Formule 1 hangt niet helemaal terecht. De CEO stelt dat fans misschien wel te veel als engineer willen denken, in plaats van gewoon te genieten van de actie op de baan.
Sinds de start van het seizoen zijn er diverse klachten geweest over de huidige Formule 1. De onboardbeelden laten namelijk een relatief nieuw fenomeen zien, waarbij motoren al vóór het einde van het rechte stuk vermogen verliezen. Daarnaast zijn de wagens erg afhankelijk geworden van de elektrische componenten, waardoor sommige gevechten volgens fans wat kunstmatig aanvoelen.
Domenicali wijst naar positieve cijfers
De afgelopen weken is er dan ook veel gesproken over mogelijke wijzigingen vanuit de FIA, en die zijn er afgelopen maandag ook gekomen. Domenicali stelt bij The Race dat fans misschien iets te veel ‘engineer’ zijn geworden: “Jullie worden te veel een engineer.” Om de staat van de sport te beoordelen, vindt hij dat er vooral naar de feiten gekeken moet worden: “Het is heel simpel: je hoeft het alleen maar te controleren. Elke race is uitverkocht. Dat is het eerste wat iedereen met eigen ogen kan zien. Ik zie deze negativiteit niet. Wij hebben data met de echte cijfers. Het is allemaal vrij positief.”
De sport wees na de race in Melbourne bovendien op het feit dat er maar liefst 120 inhaalmanoeuvres waren. Domenicali benadrukt dan ook waar het om draait: “Mensen willen actie en zien dat wij iets creëren waardoor er gevochten kan worden. Dus persoonlijk: als er echt iets negatiefs is, dan zou ik dat zeggen. Daar heb ik geen probleem mee.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"
- Vandaag 09:29
- 9
VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special
- 21 april 2026 19:07
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027
Net binnen
Zandvoort-directeur in beeld als nieuwe topman Feyenoord na laatste editie Dutch GP
- 8 minuten geleden
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 50 minuten geleden
Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven
- 1 uur geleden
- 1
McLaren bevestigt 2.0-versie van MCL40 voor Miami en Canada: "Compleet nieuw"
- 1 uur geleden
Domenicali snapt negativiteit rondom F1 niet: "Elke race is uitverkocht"
- 2 uur geleden
- 6
Internet grapt over terugkeer Turkije: 'Met 80 km/u super clippen door bocht 8'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april