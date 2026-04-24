Domenicali snapt negativiteit rondom F1 niet: "Elke race is uitverkocht"

Domenicali snapt negativiteit rondom F1 niet: "Elke race is uitverkocht"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Stefano Domenicali is de negativiteit die tegenwoordig rondom de Formule 1 hangt niet helemaal terecht. De CEO stelt dat fans misschien wel te veel als engineer willen denken, in plaats van gewoon te genieten van de actie op de baan.

Sinds de start van het seizoen zijn er diverse klachten geweest over de huidige Formule 1. De onboardbeelden laten namelijk een relatief nieuw fenomeen zien, waarbij motoren al vóór het einde van het rechte stuk vermogen verliezen. Daarnaast zijn de wagens erg afhankelijk geworden van de elektrische componenten, waardoor sommige gevechten volgens fans wat kunstmatig aanvoelen.

Domenicali wijst naar positieve cijfers

De afgelopen weken is er dan ook veel gesproken over mogelijke wijzigingen vanuit de FIA, en die zijn er afgelopen maandag ook gekomen. Domenicali stelt bij The Race dat fans misschien iets te veel ‘engineer’ zijn geworden: “Jullie worden te veel een engineer.” Om de staat van de sport te beoordelen, vindt hij dat er vooral naar de feiten gekeken moet worden: “Het is heel simpel: je hoeft het alleen maar te controleren. Elke race is uitverkocht. Dat is het eerste wat iedereen met eigen ogen kan zien. Ik zie deze negativiteit niet. Wij hebben data met de echte cijfers. Het is allemaal vrij positief.”

De sport wees na de race in Melbourne bovendien op het feit dat er maar liefst 120 inhaalmanoeuvres waren. Domenicali benadrukt dan ook waar het om draait: “Mensen willen actie en zien dat wij iets creëren waardoor er gevochten kan worden. Dus persoonlijk: als er echt iets negatiefs is, dan zou ik dat zeggen. Daar heb ik geen probleem mee.”

Gerelateerd

2026-reglement Motorreglement 2026 Stefano Domenicali 2026-regels 2026-motoren 2026-motor

Meer F1-nieuws

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

  • Vandaag 09:29
  • 9
Domenicali ziet meer vrijheid voor F1 bij bepalen motorregels van 2031

Domenicali ziet meer vrijheid voor F1 bij bepalen motorregels van 2031

  • Vandaag 12:29
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • 22 april 2026 18:14
  • 6
VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special Video

VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special

  • 21 april 2026 19:07
  • 3
'Red Bull Racing maakt werk van 'Flick Tail Mode-systeem' Ferrari'

'Red Bull Racing maakt werk van 'Flick Tail Mode-systeem' Ferrari'

  • Vandaag 10:34
  • 2
Marshall onder de indruk van verrassende concepten bij concurrentie

Marshall onder de indruk van verrassende concepten bij concurrentie

  • Vandaag 08:32

Net binnen

19:01
Zandvoort-directeur in beeld als nieuwe topman Feyenoord na laatste editie Dutch GP
18:18
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
17:46
Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven
17:14
McLaren bevestigt 2.0-versie van MCL40 voor Miami en Canada: "Compleet nieuw"
16:02
Internet grapt over terugkeer Turkije: 'Met 80 km/u super clippen door bocht 8'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel LANDO NORRIS

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

3 uur geleden
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton LEWIS HAMILTON

Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton

Vandaag 15:02
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren nieuwe teambaas en racing director

Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren

Vandaag 14:24
Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027 Alle Grands Prix bekend

Turkije officieel bevestigd: dit zijn de 24 Formule 1-races in het seizoen 2027

Vandaag 14:00
