De FIA heeft onthuld dat de motorfabrikanten in de Formule 1 vorig jaar zelf een gedetailleerder systeem hebben afgewezen voor het bepalen van de motorrangorde. Nu de eerste analyses voor het nieuwe ADUO-systeem bijna zijn afgerond, klinkt er vanuit de teams juist kritiek dat de huidige meetmethode te simplistisch is en alleen naar de verbrandingsmotor kijkt.

Onder het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO) krijgen fabrikanten die te ver achterlopen op de koploper extra mogelijkheden om hun krachtbron verder te ontwikkelen. De autosportbond kijkt hiervoor momenteel puur naar het vermogen van de verbrandingsmotor. Diverse teams plaatsen daar nu hun vraagtekens bij, omdat bepaalde ontwerpkeuzes het motorvermogen op papier verlagen, maar wel de algehele rondetijd verbeteren, zo meldt The Race. Een opvallend voorbeeld hiervan is Ferrari. De Italiaanse renstal heeft gekozen voor een kleinere turbo en een zogeheten uitlaatvleugel. Dit levert aerodynamische voordelen en een betere wegligging op, maar zorgt ook voor tegendruk waardoor de motor zelf minder vermogen levert. "Het is niet de motor die minder presteert", zo stelt een anonieme bron. "Het is de installatie in de auto die de motor compromitteert voor een betere algemene rondetijd."

FIA bood vorig jaar al een complexer meetsysteem aan

Volgens Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, is de huidige onvrede opmerkelijk. De bond was zich er namelijk van bewust dat factoren zoals de turbodruk en de tegendruk van uitlaten invloed hebben op de werkelijke sterkte van een krachtbron. Tombazis stelt dat de FIA in het voorjaar van 2025 uitgebreide discussies heeft gevoerd met de fabrikanten en toen heeft voorgesteld om deze variabelen mee te nemen in de berekeningen. "De universele positie van de motorfabrikanten was destijds dat we het simpel moesten houden", aldus Tombazis. "Dus het feit dat het de huidige pk-meting van de verbrandingsmotor is, werd vanaf het begin gewaardeerd."

Toch blijft de discussie in de paddock oplaaien, zeker nu de FIA de komende weken de definitieve rangorde bekend zal maken. Red Bull-teambaas Laurent Mekies benadrukte onlangs hoe lastig het is om een eerlijk beeld te krijgen. "De objectieve moeilijkheid om te evalueren wie waar staat, ook voor de FIA, is hoog", aldus Mekies. Hij wijst daarbij op de fundamentele keuzes die teams maken, zoals de balans tussen de verbrandingsmotor en de batterij, en het wel of niet gebruiken van uitlaatgassen voor de aerodynamica. Tombazis staat er persoonlijk nog steeds voor open om de parameters complexer te maken, maar benadrukt dat de discussie hierover meer dan een jaar geleden al is afgerond.

ADUO is geen BoP

Hoewel het ADUO-systeem momenteel een veelbesproken onderwerp is vanwege de ontwikkelingskansen die het biedt, verwacht Tombazis niet dat het de pikorde drastisch op zijn kop zal zetten. Hij waarschuwt dat het mechanisme niet vergeleken moet worden met een 'Balance of Performance', zoals in de GT3-racerij. "We kijken naar net iets meer mogelijkheid om je motor te ontwikkelen in termen van budget, wat natuurlijk belangrijk is", verklaart de FIA-topman. "Maar je moet nog steeds zelf het werk verrichten om de beste motor maken om te winnen. Het is niet zo dat we drie bonuspunten geven aan iemand die achterloopt."