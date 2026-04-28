44-jarige Alonso na dit seizoen nog niet met pensioen: "Ik ben gemotiveerd en gelukkig"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar momenteel de oudste coureur op de Formule 1-grid, maar de Spanjaard denkt nog lang niet aan een naderend pensioen. Ondanks een uiterst teleurstellende seizoensstart met Aston Martin en Honda, weigert de tweevoudig wereldkampioen de tegenvallende resultaten zijn toekomst te laten bepalen. Tijdens een bezoek aan de paddock van de Grand Prix de Monaco Historique liet hij het afgelopen weekend duidelijk blijken dat het vuur nog altijd brandt.

De huidige jaargang verloopt vooralsnog dramatisch voor de renstal uit Silverstone. Aston Martin deelt momenteel de laatste plaats in het constructeurskampioenschap met nieuwkomer Cadillac en heeft nog geen enkel punt weten te scoren. De nieuwe Honda-krachtbron kampt met ernstige vibraties die doorwerken in het chassis en het batterijsysteem beschadigen, waardoor Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll in de stand stijf onderaan bungelen op P21 en P22. Pas tijdens de meest recente race in Japan wist de Spanjaard voor het eerst dit seizoen de finish te halen, met een teleurstellende achttiende plaats als resultaat.

Alonso nog steeds competitief, gemotiveerd en gelukkig

Ondanks de aanhoudende problemen met de betrouwbaarheid en het gebrek aan snelheid van de wagen, blijft Alonso uiterst gemotiveerd. De coureur, die in 2001 zijn debuut maakte in de koningsklasse, ziet racen niet slechts als een beroep, maar als een levenslange verslaving. "Ik hou van wat ik doe, ik hou van racen. Ik reed mijn eerste race toen ik drie jaar oud was en ik ben nu 44, dus ik zit al 41 jaar van mijn leven achter het stuur."

Een definitief afscheid van de koningsklasse schuift hij dan ook het liefst zo ver mogelijk voor zich uit. Zijn huidige meerjarige contract loopt nog tot ten minste het einde van dit seizoen, maar hij hint nadrukkelijk op een langer verblijf. "Het moment dat ik moet stoppen met racen, zal een heel zware beslissing zijn en moeilijk om te accepteren", vervolgt Alonso. "De tijd zal het leren. Ik zal het vanzelf voelen. Op dit moment heb ik niet het idee dat het al zover is. Ik voel me competitief, ik ben gemotiveerd en ik ben gelukkig als ik rijd. Dus hopelijk is dit niet mijn laatste seizoen."

Na een ongebruikelijke pauze van vijf weken, veroorzaakt door het annuleren van de races in Saudi-Arabië en Bahrein, maakt de Formule 1 zich nu op voor de Grand Prix van Miami, waar Aston Martin hoopt het tij te keren. Zolang Alonso zich competitief voelt, is hij in ieder geval niet van plan om geruisloos via de achterdeur te vertrekken.

Vind jij dat Fernando Alonso nog steeds thuishoort in de top van de Formule 1?

9 stemmen

