Volgens teambaas Laurent Mekies, presteert het nieuwe motorproject van Red Bull en Ford ver boven de interne verwachtingen. Hoewel de renstal een moeizame openingsfase van het seizoen 2026 kent, benadrukt de Fransman dat de ontwikkeling van de in eigen beheer gebouwde power unit een uitzonderlijke prestatie is.

Het besluit om vanaf dit jaar met een eigen motor te rijden onder de vlag van Red Bull Ford Powertrains, werd in 2022 genomen onder leiding van de inmiddels vertrokken Christian Horner. Het project begon als een sprong in het diepe, zeker omdat ervaren fabrikanten in het verleden grote moeite hadden met nieuwe technische reglementen. Momenteel staat Red Bull na drie races op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap en kampt het team met betrouwbaarheidsproblemen, maar toch heerst er intern optimisme over de basis van de zogeheten DM01-krachtbron.

Onafhankelijk voor de toekomst

Mekies, die in de zomer van vorig jaar het stokje overnam van Horner, stelt dat de gewaagde keuze zich op de lange termijn gaat uitbetalen voor de formatie uit Milton Keynes. "Hoewel het een gekke beslissing en een waanzinnige investering was, heeft het ons voor de komende vijf tot tien jaar in een ongelooflijke positie gebracht", stelt de teambaas tegenover The Guardian. "De beslissing over de krachtbron van vier jaar geleden zorgt ervoor dat we voor de komende jaren volledig onafhankelijk zijn, met de steun van Ford." Hij prijst daarbij de mensen die het project hebben opgezet, aangezien hij destijds nog niet bij het team betrokken was. Mekies was toen de teambaas van zusterteam Racing Bulls.

Technologisch hoogstandje in Milton Keynes

De motorafdeling op de campus in Milton Keynes is in vier jaar tijd vanuit het niets opgebouwd en staat onder leiding van technisch directeur Ben Hodgkinson. De faciliteit telt inmiddels zevenhonderd medewerkers en is uitgerust met geavanceerde testbanken die in speciaal geïmporteerde stalen units zijn geplaatst om de bouwtijd te verkorten. Ondanks eerdere geruchten maar ook bevestigingen over het vertrek van hooggeplaatst personeel, blijft het team groeien; in het eerste kwartaal van 2026 werden er nog honderdtwintig nieuwe werknemers aangenomen voor de chassis- en motorafdelingen.

Focus op het chassis

Hoewel Mekies erkent dat koploper Mercedes momenteel een voorsprong van twee tot drie tienden heeft op motorisch vlak, ligt het grootste probleem volgens hem bij het chassis van de auto. De zorgen over het motorproject zijn inmiddels naar de achtergrond verdwenen. "Het heeft de verwachtingen duidelijk overtroffen", aldus Mekies. "We moesten vanaf een veel grotere achterstand beginnen. Het is iets dat het project voor twee of drie jaar in groot gevaar had kunnen brengen. Maar nu is het 'spook' van de krachtbron, de vraag of Red Bull Racing de komende jaren een sterke motor zou hebben, verdwenen."

De focus ligt nu op het dichten van het gat met de concurrentie, nadat coureur Max Verstappen in de eerste drie races van het seizoen slechts twaalf punten wist te scoren en in China uitviel met motorproblemen. "We hebben onze eigen problemen", vervolgt de teambaas. "We moeten die tienden terugwinnen en we moeten oplossen wat we aan de auto moeten oplossen. We weten hoe we dit moeten doen. Het gaat gebeuren, niet in Miami, maar het gaat gebeuren."