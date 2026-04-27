Pierre Gasly, die sinds 2023 uitkomt voor Alpine, stelt dat de weg naar de Formule 1 er een is van extremen. Hij blikt terug op een periode waarin hij zelfs naar Oeganda afreisde in een wanhopige poging om sponsorgeld veilig te stellen. De Fransman legt uit dat hij destijds slachtoffer werd van oplichting toen hij budget zocht voor zijn titelstrijd in de GP2, de voorloper van de huidige Formule 2. Hij spreekt over de enorme offers die hij moest brengen om zich te bewijzen voor Red Bull.

In de aanloop naar het seizoen van 2016 voerde Red Bull-adviseur Helmut Marko de druk op de toen 19-jarige coureur fors op. Gasly kreeg de opdracht om de titel in de GP2 te winnen om aanspraak te blijven maken op een plek in het talentenprogramma van de Oostenrijkse renstal en het uiteindelijke zitje bij zusterteam Toro Rosso. Red Bull stelde echter slechts half miljoen dollar beschikbaar, terwijl een stoeltje bij het topteam Prema destijds 700.000 dollar kostte. Omdat Gasly op dat moment geen persoonlijk management had, moest hij de resterende twee ton zelf zien te vinden om zijn carrière te redden. "We moesten het gewoon doen, en ik zou wel ergens 200.000 dollar vandaan halen", blikt Gasly bij The Athletic terug op zijn riskante besluit om zonder sluitend budget te tekenen.

Artikel gaat verder onder video

Teambaas onder de indruk van gedreven Gasly

Rene Rosin, de voormalig teambaas van Prema, herinnert zich de gedrevenheid van Gasly in die cruciale fase nog goed. "Bij het eerste telefoongesprek met Pierre merkte ik meteen een klik", aldus Rosin over de kennismaking. De teambaas zag een coureur die alles op alles zette voor zijn droom, ondanks de financiële onzekerheid. "Hij had alles in huis voor de Formule 1. Zijn vastberadenheid was enorm. Hij zat iedereen achter de broek aan om geld te verzamelen", stelt Rosin over de werklust van Gasly. Via een contactpersoon in de Franse sponsorwereld kreeg Gasly een tip over een mysterieuze zakenman die tussen Moskou en Oeganda werkte en bereid zou zijn om te investeren.

Politieke onrust in Oeganda

De zakenman weigerde echter naar Moskou te komen en gaf Gasly slechts 48 uur de tijd om naar de Oegandese hoofdstad Kampala te vliegen. Tegen de uitdrukkelijke wens van zijn bezorgde vader in, kocht Gasly samen met zijn moeder vliegtickets ter waarde van 3600 dollar om de deal te sluiten. Bij aankomst bleek het Afrikaanse land echter in de greep van politieke onrust rondom verkiezingen, wat de situatie direct dreigend maakte. "We kwamen aan en er was geen chauffeur. We stapten in een kapotte taxi", vertelt Gasly over de chaotische rit naar het hotel. "Er waren overal militairen, hoofdwegen waren geblokkeerd en er waren overal branden. Het was een eyeopener", voegt hij daaraan toe over de gevaarlijke omstandigheden.

Goudstaven in Kampala

De beloofde investeerder kwam de volgende dag niet opdagen, maar stuurde in plaats daarvan een vertegenwoordiger. "De advocaat kwam opdagen in een bloemetjesoverhemd en op slippers", herinnert Gasly zich van de onprofessionele ontmoeting. Het gesprek nam een nog vreemdere wending toen de man voorstelde om de benodigde 200.000 dollar in goudstaven uit te betalen. "Dat hebben we geweigerd. Ik ben geen goudhandelaar." En dus ging Gasly uiteindelijk met lege handen en een aanzienlijk financieel verlies terug naar Frankrijk. "We zochten geld, maar eindigden met een verlies. Als ik er nu aan terugdenk, is het bizar. Maar zo ver waren we bereid te gaan om het te laten slagen", stelt hij over de wanhoopsdaad.

Waarschuwing van Gasly

Uiteindelijk wist Gasly pas laat in het seizoen het benodigde budget via andere sponsoren bij elkaar te krijgen en won hij op dominante wijze de GP2-titel, wat de weg vrijmaakte voor zijn debuut in de Formule 1. Inmiddels is de 30-jarige coureur bezig aan een stabiel seizoen bij Alpine, waarmee hij in het huidige wereldkampioenschap van 2026 de achtste plaats bezet. Gasly deelt zijn verhaal nu als waarschuwing voor jonge talenten, zeker nu de kosten in de autosport verder zijn geëxplodeerd. Uit onderzoek van BBC Sport blijkt dat een talent tegenwoordig zo'n acht miljoen pond nodig heeft voor de weg van karten naar de Formule 1. "Ik weet niet of ik er nu nog veel behoefte aan heb om die man te ontmoeten. Ik weet niet eens of hij wel bestaat!" besluit Gasly over zijn Oegandese avontuur.

Gerelateerd