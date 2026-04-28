De internationale autosportbond FIA heeft samen met de Formule 1 besloten dat de sport niet langer afhankelijk mag zijn van de grillen van grote autofabrikanten. De technische leiding van het bestuursorgaan richt zich nadrukkelijk op kostenbesparingen voor de volgende generatie krachtbronnen, zodat de Formule 1 meer invloed krijgt op de eigen toekomst en minder kwetsbaar is voor politieke druk vanuit de paddock. Hiermee wil de bond voorkomen dat de sport het slachtoffer wordt van de machtspositie van de huidige motorleveranciers, die in het verleden vaak zware eisen stelden aan de reglementaire koers.

Vanaf dit seizoen gelden er volledig nieuwe motorreglementen, waarbij de focus ligt op een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrisch vermogen. Om de macht van de fabrikanten in te perken en de instapkosten voor nieuwe toetreders te drukken, is de complexe en dure MGU-H volledig geschrapt uit het ontwerp van de krachtbron. Daarnaast is er een financieel limiet ingesteld voor de ontwikkeling van de motoren, dat voor dit jaar is vastgesteld op 130 miljoen dollar om een wapenwedloop te voorkomen. Volgens de autosportbond moeten deze ingrepen voorkomen dat één fabrikant een dominante voorsprong kan opbouwen, zoals in het verleden bij de introductie van de hybride-motoren wel gebeurde.

FIA weigert concessies

Nikolas Tombazis, de single-seater directeur van de FIA, heeft bevestigd dat de bond strak de regie in handen houdt en weigert fundamentele compromissen te sluiten die de langetermijnvisie van de sport schaden. Zo is een voorstel vanuit de fabrikanten om het vermogen van de huidige motoren te verlagen om de transitie naar de nieuwe regels te vergemakkelijken onlangs resoluut afgewezen. De FIA benadrukt dat er geen beslissingen worden genomen die de sportieve integriteit of de technologische relevantie van de hybride motoren zouden ondermijnen, ongeacht de druk van de huidige deelnemers. "Het klopt dat het politieke landschap is veranderd en toen we de huidige regelgeving bespraken, vertelden de autofabrikanten die er nauw bij betrokken waren ons dat ze nooit meer een [nieuwe] verbrandingsmotor zouden produceren", zo citeert Autosport.

Niet afhankelijk van fabrikanten

Tombazis vervolgt: "Wat onze toekomstplannen betreft, moeten we de sport beschermen tegen de macro-economische situatie in de wereld. Dat betekent dat we niet afhankelijk mogen zijn van autofabrikanten die wel of niet aan onze sport willen deelnemen. We willen absoluut dat ze deel uitmaken van onze sport – daarom hebben we zo hard gewerkt om nieuwe teams te overtuigen. Maar we kunnen ook niet in een positie terechtkomen waarin we kwetsbaar zijn als ze besluiten dat ze niet meer willen meedoen. Daarom moeten we blijven werken aan kostenbesparing. En tot slot, als we iets willen veranderen voor de volgende cyclus, moeten we daar snel over gaan praten, want het duurt vrij lang om een ​​krachtbron en een motor te ontwikkelen. Het klinkt misschien een beetje vreemd om deze zaken al na een paar races te bespreken, maar dat is nu eenmaal de natuurlijke gang van zaken en het moment waarop die discussie moet plaatsvinden."

