mohammed ben sulayem looking serious with sunglasses on in front of dark blue background and white FIA logo

FIA grijpt in om macht van autofabrikanten in de Formule 1 te beperken

mohammed ben sulayem looking serious with sunglasses on in front of dark blue background and white FIA logo — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De internationale autosportbond FIA heeft samen met de Formule 1 besloten dat de sport niet langer afhankelijk mag zijn van de grillen van grote autofabrikanten. De technische leiding van het bestuursorgaan richt zich nadrukkelijk op kostenbesparingen voor de volgende generatie krachtbronnen, zodat de Formule 1 meer invloed krijgt op de eigen toekomst en minder kwetsbaar is voor politieke druk vanuit de paddock. Hiermee wil de bond voorkomen dat de sport het slachtoffer wordt van de machtspositie van de huidige motorleveranciers, die in het verleden vaak zware eisen stelden aan de reglementaire koers.

Vanaf dit seizoen gelden er volledig nieuwe motorreglementen, waarbij de focus ligt op een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrisch vermogen. Om de macht van de fabrikanten in te perken en de instapkosten voor nieuwe toetreders te drukken, is de complexe en dure MGU-H volledig geschrapt uit het ontwerp van de krachtbron. Daarnaast is er een financieel limiet ingesteld voor de ontwikkeling van de motoren, dat voor dit jaar is vastgesteld op 130 miljoen dollar om een wapenwedloop te voorkomen. Volgens de autosportbond moeten deze ingrepen voorkomen dat één fabrikant een dominante voorsprong kan opbouwen, zoals in het verleden bij de introductie van de hybride-motoren wel gebeurde.

FIA weigert concessies

Nikolas Tombazis, de single-seater directeur van de FIA, heeft bevestigd dat de bond strak de regie in handen houdt en weigert fundamentele compromissen te sluiten die de langetermijnvisie van de sport schaden. Zo is een voorstel vanuit de fabrikanten om het vermogen van de huidige motoren te verlagen om de transitie naar de nieuwe regels te vergemakkelijken onlangs resoluut afgewezen. De FIA benadrukt dat er geen beslissingen worden genomen die de sportieve integriteit of de technologische relevantie van de hybride motoren zouden ondermijnen, ongeacht de druk van de huidige deelnemers. "Het klopt dat het politieke landschap is veranderd en toen we de huidige regelgeving bespraken, vertelden de autofabrikanten die er nauw bij betrokken waren ons dat ze nooit meer een [nieuwe] verbrandingsmotor zouden produceren", zo citeert Autosport.

Niet afhankelijk van fabrikanten

Tombazis vervolgt: "Wat onze toekomstplannen betreft, moeten we de sport beschermen tegen de macro-economische situatie in de wereld. Dat betekent dat we niet afhankelijk mogen zijn van autofabrikanten die wel of niet aan onze sport willen deelnemen. We willen absoluut dat ze deel uitmaken van onze sport – daarom hebben we zo hard gewerkt om nieuwe teams te overtuigen. Maar we kunnen ook niet in een positie terechtkomen waarin we kwetsbaar zijn als ze besluiten dat ze niet meer willen meedoen. Daarom moeten we blijven werken aan kostenbesparing. En tot slot, als we iets willen veranderen voor de volgende cyclus, moeten we daar snel over gaan praten, want het duurt vrij lang om een ​​krachtbron en een motor te ontwikkelen. Het klinkt misschien een beetje vreemd om deze zaken al na een paar races te bespreken, maar dat is nu eenmaal de natuurlijke gang van zaken en het moment waarop die discussie moet plaatsvinden."

Cadillac komt met speciale livery in aanloop naar eerste thuisrace | F1 Shorts

Surer vreest voor pensioen Verstappen: "Heel slecht voor het imago van de Formule 1"

Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop

Brundle verwacht herlancering F1-seizoen: 'Drastisch veranderde auto's'

44-jarige Alonso na dit seizoen nog niet met pensioen: "Ik ben gemotiveerd en gelukkig"

FIA gefrustreerd door F1-teams: 'Ze klagen over systeem waar ze zelf mee hebben ingestemd'

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

