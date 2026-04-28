Max Verstappen at Suzuka

Red Bull-topman Oliver Mintzlaff haalt gigabedrag voor goed doel op met unieke actie

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Oliver Mintzlaff, de algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de sportdivisie van Red Bull, heeft op opvallende wijze het goede voorbeeld gegeven. De vijftigjarige Duitser, die in zijn functie de hoogste baas is van onder meer Formule 1-coureur Max Verstappen, legde afgelopen vrijdag tijdens een voetbalwedstrijd een afstand van ruim een halve marathon af op een loopband.

Terwijl voetbalclub RB Leipzig, die eveneens onder de vlag van Mintzlaff valt, op het veld met 3-1 wist te winnen van Union Berlin, werkte de topman zijn eigen sportieve uitdaging af. Gedurende de negentig minuten van het duel rende hij maar liefst 21,4 kilometer. Daarmee overtrof hij de officiële afstand van een reguliere halve marathon. De overwinning van de club uit Leipzig werd op het veld veiliggesteld door doelpunten van Max Finkgräfe, Rômulo en Ridle Baku, terwijl de Nederlander Danilho Doekhi tegen scoorde voor de bezoekers.

Mintzlaff haalt honderdduizend euro op

De sportieve inspanning van de topman was niet zonder reden. Mintzlaff kwam in actie om geld in te zamelen voor de Wings for Life World Run, een evenement dat op zondag 10 mei plaatsvindt en fondsen werft voor onderzoek naar de genezing van dwarslaesies. Mede door zijn hardloopsessie is er al meer dan honderdduizend euro opgehaald voor het goede doel. Dat de Duitser een dergelijke afstand kan afleggen is overigens geen toeval: hij was in het verleden een verdienstelijk hardloper en nam op de halve marathon zelfs deel aan twee wereldkampioenschappen. De opvallende actie werd door voetbalclub RB Leipzig op X gedeeld. Terwijl de topman op fysiek vlak indruk maakt, kent de Formule 1-tak van Red Bull momenteel een uitdagende fase. Het raceteam staat na de eerste drie races op een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met twaalf punten, hetzelfde aantal punten dat Verstappen tot nu toe wist te verzamelen in de aanloop naar de aankomende Grand Prix van Miami.

