Kelly Piquet vermaakt zich in Florida en gaat uit eten met vriendin van Lando Norris
Max Verstappen kan dit weekend in Miami buigen over een meer dan goede entourage wanneer het Formule 1-seizoen zich weer hervat. Onder meer zijn moeder, zusje en vriendin zijn aanwezig in Florida en laatstgenoemde weet zich uitstekend te vermaken.
De afgelopen tijd zit Verstappen natuurlijk verre van lekker in zijn vel in de Formule 1. De Nederlander beleeft zijn lolletjes voor namelijk naast het Formule 1-circuit, zoals op de Nordschleife en met zijn gezinnetje. Red Bull Racing kent een zeer moeizame seizoensstart; na de eerste drie races van het huidige kampioenschap staat de renstal uit Milton Keynes slechts zesde in het constructeurskampioenschap met zestien punten.
Victoria en Sophie aanwezig
De viervoudig wereldkampioen kan dan ook alle steun gebruiken bij de hervatting van het Formule 1-seizoen aankomend weekend in Miami. Eerder bleek al dat Verstappen dit weekend bijval krijgt van zusje Victoria Verstappen, inclusief haar zoontjes, terwijl ook moeder Sophie Kumpen erbij is. Ook zijn lieftallige vriendin Kelly Piquet is erbij op Amerikaanse bodem. Het blijkt nu in ieder geval dat zij zich - buiten de sessies om - uitstekend weet te vermaken. Zo is ze samen met Margarida ‘Magui’ Corceiro uit eten geweest in Miami.
