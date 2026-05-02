De Amerikaanse autoriteiten hebben officiële weerswaarschuwingen afgegeven voor het de zaterdag in Miami.. Terwijl de coureurs zich vandaag opmaken voor de sprintrace en de kwalificatie, wordt Zuid-Florida geteisterd door extreme hitte. Voor de Grand Prix van morgen wordt het weerbeeld echter drastisch anders, met een grote kans op zware onweersbuien die het evenement mogelijk kunnen stilleggen.

De Amerikaanse National Weather Service heeft een speciaal weerbericht uitgebracht vanwege de brute hitte rondom het Hard Rock Stadium. De temperaturen in Miami Gardens lopen vanmiddag op tot zo'n 34 graden Celsius. Door de hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur echter nog aanzienlijk hoger. De weerdienst waarschuwt dat deze omstandigheden zonder voldoende verkoeling en hydratatie gevaarlijk kunnen zijn. "Als je van plan bent om voor langere tijd buiten te zijn, zorg er dan voor dat je gehydrateerd blijft, ruimvallende kleding draagt en regelmatig pauzeert in de schaduw of binnen", zo luidt het advies van de autoriteiten.

Ook de FIA heeft ingegrepen en officieel een zogeheten hittegevaar uitgeroepen. Omdat de temperatuur de grens van 31 graden Celsius overschrijdt, zijn de Formule 1-teams verplicht om extra koelingssystemen in de cockpits te installeren. Daarnaast zijn er speciale vloeistofgekoelde vesten beschikbaar gesteld voor de coureurs. Om te voorkomen dat rijders deze vesten weigeren uit gewichtsbesparing, deelt de wedstrijdleiding een ballaststraf van een halve kilo uit aan coureurs die zonder het koelvest instappen. Voor de aanwezige fans zijn er extra waterpunten ingericht, al waarschuwt de organisatie dat de schaduwplekken op het circuit beperkt zijn.

FIA houdt de weersituatie voor de Grand Prix nauwlettend in de gaten

Waar de kans op neerslag vandaag beperkt blijft tot maximaal vijftien procent, slaat het weer morgen volledig om door de komst van een koufront. De temperatuur daalt dan naar 26 tot 28 graden Celsius, maar de kans op zware onweersbuien in de middaguren stijgt naar 85 procent. Er wordt gewaarschuwd voor hevige regenval en windstoten die snelheden van tachtig kilometer per uur kunnen bereiken. De lokale wetgeving in Florida schrijft bovendien voor dat evenementen onmiddellijk moeten worden stilgelegd zodra er bliksem wordt geregistreerd binnen een straal van dertien tot zestien kilometer rondom het stadion. Mocht dit gebeuren, dan treedt het 30/30-protocol in werking en moeten zowel fans als marshals direct een veilige schuilplaats opzoeken.

De Grand Prix van Miami staat momenteel gepland voor morgen om 16:00 uur lokale tijd, wat betekent dat de lichten om 22:00 uur Nederlandse tijd uitgaan. De FIA heeft echter bevestigd dat er noodplannen klaarliggen. Een van de scenario's die momenteel op tafel ligt, is het vervroegen van de starttijd om de zwaarste onweersbuien voor te blijven. Een definitief besluit over een mogelijke schemawijziging wordt in de loop van vandaag verwacht, afhankelijk van de meest recente radarbeelden.

Het raceweekend in Florida vormt de vierde ronde van het huidige wereldkampioenschap en wordt verreden volgens het sprintformat. Eerder dit weekend zette Charles Leclerc al de snelste tijd neer in de eerste vrije training. Max Verstappen liet na de eerste sessies optekenen dat de balans van zijn auto nog niet optimaal was. De Nederlander komt vandaag om 18:00 uur Nederlandse tijd in actie tijdens de sprintrace, waarna om 22:00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace volgt

