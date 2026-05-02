Max Verstappen kent een opmerkelijke voorbereiding op de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Direct na afloop van de Sprint liet de coureur van Red Bull Racing weten dat hij van plan is om de kraker tussen Ajax en PSV te gaan kijken - een ongebruikelijke invulling van de uren voorafgaand aan de strijd om de pole position.

De viervoudig wereldkampioen heeft zojuist de Sprint in Florida verreden, waarin hij als zesde over de streep kwam. Hij schoof echter een plekje op, nadat hij profiteerde van een straf voor Andrea Kimi Antonelli. Tussen deze korte wedstrijd en de hoofdkwalificatie zit echter nog de nodige tijd, aangezien de kwalificatiesessie pas om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Dat biedt Verstappen precies de ruimte om de Eredivisie te volgen. De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA is namelijk om 20:00 uur Nederlandse tijd. Op de vraag van Viaplay of hij nu naar Ajax tegen PSV gaat kijken, antwoordde de Limburger bevestigend. "Ja, ik ga mijn best doen", aldus Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Cruciaal duel in de Eredivisie

Dat Verstappen juist deze wedstrijd wil zien, is niet verrassend. De ontmoeting in Amsterdam belooft een belangrijke te worden voor beide ploegen. PSV stevent momenteel af op het landskampioenschap en staat soeverein bovenaan met een ruime voorsprong op de concurrentie. Aan de andere kant vecht Ajax voor wat het waard is om een ticket voor Europees voetbal veilig te stellen. De Amsterdammers hebben de punten hard nodig in de strijd om de vierde plaats in het klassement. Verstappen zal hopen op een overwinning van PSV. Hij steunt namelijk de club uit Eindhoven.

