Verstappen, PSV, socials

Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'

Verstappen, PSV, socials
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen kent een opmerkelijke voorbereiding op de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Direct na afloop van de Sprint liet de coureur van Red Bull Racing weten dat hij van plan is om de kraker tussen Ajax en PSV te gaan kijken - een ongebruikelijke invulling van de uren voorafgaand aan de strijd om de pole position.

De viervoudig wereldkampioen heeft zojuist de Sprint in Florida verreden, waarin hij als zesde over de streep kwam. Hij schoof echter een plekje op, nadat hij profiteerde van een straf voor Andrea Kimi Antonelli. Tussen deze korte wedstrijd en de hoofdkwalificatie zit echter nog de nodige tijd, aangezien de kwalificatiesessie pas om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Dat biedt Verstappen precies de ruimte om de Eredivisie te volgen. De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA is namelijk om 20:00 uur Nederlandse tijd. Op de vraag van Viaplay of hij nu naar Ajax tegen PSV gaat kijken, antwoordde de Limburger bevestigend. "Ja, ik ga mijn best doen", aldus Verstappen.

Cruciaal duel in de Eredivisie

Dat Verstappen juist deze wedstrijd wil zien, is niet verrassend. De ontmoeting in Amsterdam belooft een belangrijke te worden voor beide ploegen. PSV stevent momenteel af op het landskampioenschap en staat soeverein bovenaan met een ruime voorsprong op de concurrentie. Aan de andere kant vecht Ajax voor wat het waard is om een ticket voor Europees voetbal veilig te stellen. De Amsterdammers hebben de punten hard nodig in de strijd om de vierde plaats in het klassement. Verstappen zal hopen op een overwinning van PSV. Hij steunt namelijk de club uit Eindhoven.

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Miami Miami International Autodrome PSV Eredivisie

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

  • Vandaag 16:44
  • 7
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

  • 2 uur geleden
  • 5
LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell Live

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell

  • 2 uur geleden
Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

  • 3 uur geleden
Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"

Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"

  • 1 uur geleden
Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

  • Vandaag 13:10
  • 5

Miami Grand Prix 2026

20:15
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
19:51
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
19:17
Leclerc reageert op Sprint-podium en is boos op Antonelli: "Hij is zo slecht"
18:42
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

Net binnen

20:45
Windsor looft beoordelingsvermogen van Verstappen: "Anders verder bergafwaarts"
20:32
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'
20:15
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding
20:01
Verstappen zag Hamilton treuzelen: 'Ik moest hem er voorbij laten, maar hij bleef wachten'
19:35
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"
Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding FIA meldt illegale auto

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

31 minuten geleden 1
Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!" Max Verstappen

Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"

1 uur geleden
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen" Lando Norris

Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"

1 uur geleden
Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami Straf voor Antonelli

Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

2 uur geleden
