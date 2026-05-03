close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Hadjar en Gasly crashen in openingsfase GP Miami, koprol zorgt voor safety car

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

Hadjar en Gasly crashen in openingsfase GP Miami, koprol zorgt voor safety car

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het is een chaotische openingsfase van de F1 Grand Prix van Miami. Bernd Mayländer moest met de safety car opgetrommeld worden na meerdere crashes. Pierre Gasly is over de kop gegaan met zijn Alpine.

Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen begonnen vanaf de voorste startrij. De poleman kwam niet lekker weg en Verstappen leek de leiding te pakken. De Red Bull Racing-coureur deed echter een complete 360, nadat hij de achterkant verloor op de kerbs in de tweede bocht. Charles Leclerc profiteerde en schoof op naar de leiding voor Lando Norris, Antonelli, George Russell en Oscar Piastri. Verstappen viel terug tot buiten de toptien en herstelde zich richting P7. Hij ligt op het moment van schrijven, in ronde 10 van 57 achter de safety car, op P16 na een pitstop.

Hadjar, Lawson, Gasly en Hülkenberg vallen uit

De safety car moest de baan op komen na twee crashes. Isack Hadjar is door eigen toedoen in de muur beland. De jonge Fransman stuurde te vroeg in voor de bocht 14-chicane en tikte een betonnen randje aan, waardoor de ophanging afbrak. De teamgenoot van Verstappen kon vervolgens niet sturen en crashte.

Drie bochten verderop probeerde Gasly buitenlangs Liam Lawson te gaan. Hun wielen raakten elkaar en de Alpine ging over de kop. Hadjar en Gasly zijn allebei uitgestapt zonder kleerscheuren. Nico Hülkenberg is de vierde uitvaller door mechanische problemen.

Gerelateerd

Red Bull Racing Alpine Pierre Gasly Isack Hadjar Grand Prix van Miami Miami International Autodrome

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

  • 1 uur geleden
  • 10
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

  • 1 uur geleden
  • 4
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

  • Vandaag 13:32
  • 10
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

  • Vandaag 07:10
  • 13
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje

Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje

  • 7 minuten geleden
Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

Verstappen lijkt leiding te pakken, maar spint en valt ver terug bij start GP Miami

  • 2 uur geleden
  • 2

Miami Grand Prix 2026

21:06
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
20:52
Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'
19:58
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in
19:39
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Net binnen

21:06
Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
20:52
Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'
20:48
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"
20:42
Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start
19:58
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee" Kimi Antonelli

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

25 minuten geleden 1
LIVE: F1 Grand Prix van Miami: Verstappen terug in de kop van het veld Live

LIVE: F1 Grand Prix van Miami: Verstappen terug in de kop van het veld

3 uur geleden 3
De definitieve startopstelling voor de F1-race van Miami na diskwalificatie Red Bull Racing Startopstelling GP Miami

De definitieve startopstelling voor de F1-race van Miami na diskwalificatie Red Bull Racing

3 uur geleden 5
Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk" LANDO NORRIS

Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk"

Vandaag 17:09
Ontdek het op Google Play
x