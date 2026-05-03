Hadjar en Gasly crashen in openingsfase GP Miami, koprol zorgt voor safety car
Het is een chaotische openingsfase van de F1 Grand Prix van Miami. Bernd Mayländer moest met de safety car opgetrommeld worden na meerdere crashes. Pierre Gasly is over de kop gegaan met zijn Alpine.
Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen begonnen vanaf de voorste startrij. De poleman kwam niet lekker weg en Verstappen leek de leiding te pakken. De Red Bull Racing-coureur deed echter een complete 360, nadat hij de achterkant verloor op de kerbs in de tweede bocht. Charles Leclerc profiteerde en schoof op naar de leiding voor Lando Norris, Antonelli, George Russell en Oscar Piastri. Verstappen viel terug tot buiten de toptien en herstelde zich richting P7. Hij ligt op het moment van schrijven, in ronde 10 van 57 achter de safety car, op P16 na een pitstop.
Hadjar, Lawson, Gasly en Hülkenberg vallen uit
De safety car moest de baan op komen na twee crashes. Isack Hadjar is door eigen toedoen in de muur beland. De jonge Fransman stuurde te vroeg in voor de bocht 14-chicane en tikte een betonnen randje aan, waardoor de ophanging afbrak. De teamgenoot van Verstappen kon vervolgens niet sturen en crashte.
Drie bochten verderop probeerde Gasly buitenlangs Liam Lawson te gaan. Hun wielen raakten elkaar en de Alpine ging over de kop. Hadjar en Gasly zijn allebei uitgestapt zonder kleerscheuren. Nico Hülkenberg is de vierde uitvaller door mechanische problemen.
