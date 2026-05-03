Norris after Sprint victory in Miami

Norris gemengde gevoelens na tweede plaats Miami: 'Dít hadden we anders moeten doen'

Norris after Sprint victory in Miami — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lando Norris is tweede geworden in de F1 Grand Prix van Miami. Echt blij met het resultaat is de regerend wereldkampioen niet. De McLaren-coureur reageert na een enerverende wedstrijd in Florida.

Norris ving de race op het Miami International Autodrome aan als vierde. Hij kwam prima weg van zijn plek en wist nog net de spinnende Red Bull van Max Verstappen te ontwijken. Hij kwam in de openingsronde door als derde. De Brit verschalkte Antonelli en Leclerc op de baan, maar kwam wat later binnen voor zijn pitstop. De undercut bracht Antonelli weer terug in het gevecht en de jonge Italiaan wist te winnen in Florida. Norris kwam drie seconden tekort, ondanks dat de Mercedes voor hem last had van versnellingsbakproblemen.

Gemengde gevoelens bij Norris

"Ik heb gemengde gevoelens. We waren gewoon het slachtoffer van een undercut. Ik kan geen excuses verzinnen", vertelde Norris na afloop. "Wij hadden gewoon als eerste de pitstraat in moeten duiken, maar Kimi heeft het geweldig gedaan. Mercedes en Kimi hebben een prima race gereden. Het is makkelijk om fouten te maken met deze auto's in de lange remzones, maar hij maakte geen fouten die groot genoeg waren om van te profiteren. We horen blij te zijn, maar ik baal dat ik de overwinning ben misgelopen."

