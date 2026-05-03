LIVE (gesloten): F1 Grand Prix van Miami: Verstappen terug in de kop van het veld
Goedeavond en welkom bij ons liveblog! De Grand Prix van Miami staat vanavond op het programma, maar de weersomstandigheden zouden wel eens een grote rol van betekenis kunnen gaan spelen. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle actie op en naast de baan.
LIVE: F1 Grand Prix van Miami: kan de race van start gaat om 19:00 uur?
De race zit erop
De race zit erop! En wat een race hebben we gezien. Tot en met de laatste bocht waren er meerdere gevechten. Leclerc is in de laatste ronde nog gespind, maar wist zijn weg wel te vervolgen. Alle snelheid was echter uit de auto. Antonelli is als eerste over de streep gekomen, gevolgd door Norris, Piastri, Russell, Verstappen en Leclerc. Verstappen is op de allerlaatste meters ook nog aan Leclerc voorbij gestoken! Wat een bizarre slotfase. Je leest een uitgebreide samenvatting en alle reacties zo direct op de website! Bedankt voor het volgen van dit liveblog.
Russell blijft aanvallen
Russell lijkt er weinig last van te hebben en blijft Verstappen aanvallen. De Nederlander weet tot nu toe echter steeds te counteren. Nog anderhalve ronde te gaan!
Verstappen maakt het Russell moeilijk
Verstappen maakt het Russell ontzettend lastig, en het lijkt erop dat er contact is geweest. Er hangt een stuk van de vleugel van Russell los. "Ik denk dat hij mijn band heeft geraakt", roept Verstappen over de boordradio. Drama voor Russell!
Nog vijf ronden te gaan
Nog vijf ronden te gaan! Als Antonelli geen fouten maakt, lijkt hij met een gat van 1,9 seconde de overwinning binnen te kunnen slepen. Piastri rijdt 1,8 seconde achter Leclerc, met Verstappen daar weer achter. Russell rijdt nog maar 1,8 seconde achter Verstappen, dus hij zal nog een aanval gaan plaatsen op de vijfde plaats.
Ook Piastri er voorbij
En dan moet Verstappen ook Piastri er voorbij laten. De Nederlander heeft simpelweg geen banden meer. Met nog 8 ronden te gaan, moet Verstappen zich nu focussen op de vijfde plaats, want ook Russell komt dichterbij en ligt er nog maar zes seconden achter. Al met al wel een hele sterke race van Verstappen.
Leclerc er voorbij
Nu lijkt Leclerc er defintief voorbij, terwijl ook Piastri inmiddels vlak achter Verstappen rijdt. Norris rijdt momenteel 1,6 seconde achter Antonelli. Dat was zojuist nog 2,2 seconden, dus de Italiaan lijkt een foutje te hebben gemaakt.
Leclerc opent de aanval op Verstappen
Leclerc is aangesloten achter Verstappen en weet er ook direct aan voorbij te gaan. De Ferrari-coureur heeft simpelweg mere snelheid. Verstappen slaat echter direct terug en gaat buitenom weer aan de Monegask voorbij en houdt nog even stand.
Russell krijgt info over Verstappen
Nog vijftien ronden te gaan. Russell krijgt te horen dat hij Verstappen aan het eind van de race kan inhalen, terwijl de computer zegt dat Leclerc al over zes ronden achter de Nederlander zal rijden. Antonelli en Norris rijden nog altijd vlak achter elkaar aan de kop van het veld, met inmiddels een gat van vijftien seconden naar Verstappen.
Antonelli maakt zich zorgen
Antonelli roept bezorgd over de radio dat zijn achterbanden eraan zijn. "Rustig Kimi, het is alleen de temperatuur", klinkt het.
De stand van zaken
Antonelli leidt nog altijd, maar Norris blijft in zijn kielzog en rijdt al rondenlang binnen een seconde. De twee zijn enorm aan elkaar gewaagd. Verstappen is ondertussen al negen seconden achter Norris teruggevallen, met Leclerc daar weer zes seconden achter. Piastri completeert de top vijf, met Russell daarachter. De Mercedes-coureur kent een moeizame race.
Verstappen naar P3
Verstappen kan op oudere hards geen vuist maken en heeft zowel Antonelli als Norris al om de oren gekregen. Colapinto rijdt echter zeven seconden achter Verstappen, en Russell daar weer drie seconden achter. De derde plaats is dus een serieuze optie voor Verstappen.
Verstappen leidt de wedstrijd
Piastri is ook naar binnengekomen, waardoor Verstappen nu op de eerste plaats rijdt. Antonelli en Norris rijden echter beiden binnen een seconde achter hem, dus het is de vraag hoe lang dit gaat duren.
Vertstappen op twee
Verstappen gaat ook Norris voorbij na zijn pitstop, waardoor de Nederlander nu tweede ligt. Alleen Piastri rijdt vier seconden voor hem, maar hij moet nog naar binnen. De top vijf: Piastri, Verstappen, Antonelli, Norris en Colapinto.
Verstappen gaat aan Hamilton voorbij
Verstappen is op de baan aan Hamilton voorbij gegaan, waarmee hij de vierde plaats overnam. Ondertussen ging ook Antonelli naar binnen. De Italiaan komt achter Verstappen weer de baan op, waardoor de Nederlander nu weer derde ligt. Een knappe inhaalrace, al is de weg nog lang voor Verstappen op oudere banden. Ronde 27 van 57.
De eerste druppels vallen
Op de onboard-camera's van de coureurs zijn hier en daar duidelijk druppels te zien, al is het nog lang niet genoeg om van invloed te zijn op de race.
