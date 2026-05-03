De race zit erop! En wat een race hebben we gezien. Tot en met de laatste bocht waren er meerdere gevechten. Leclerc is in de laatste ronde nog gespind, maar wist zijn weg wel te vervolgen. Alle snelheid was echter uit de auto. Antonelli is als eerste over de streep gekomen, gevolgd door Norris, Piastri, Russell, Verstappen en Leclerc. Verstappen is op de allerlaatste meters ook nog aan Leclerc voorbij gestoken! Wat een bizarre slotfase. Je leest een uitgebreide samenvatting en alle reacties zo direct op de website! Bedankt voor het volgen van dit liveblog.