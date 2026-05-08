FIA grijpt in met regelverandering 2027, Verstappen-gekte bereikt kookpunt Nürburgring | GPFans Recap

Na de enerverende F1 Grand Prix van Miami zitten we momenteel in een Formule 1-loos weekend, al is er natuurlijk genoeg te bespreken. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Nadat er vorig weekend eindelijk weer geracet werd na een hele lange pauze, moeten we het dit weekend helaas weer zonder Formule 1-race doen. Het wil echter niet zeggen dat er niet genoeg te bespreken valt in de wereld van de motorsport die continue doordraait. Zo was er groot nieuws vanuit de FIA: de omstreden 50/50-motoren gaan toch een andere draai krijgen in het volgende seizoen. Iets waar Max Verstappen ongetwijfeld erg blij mee zal zijn. Ondertussen steeg de populariteit van de 24h Nürburgring de pan uit.

Verstappen binnenkort op de cover van Men's Health? "Ik haat het, maar ik moet wel"

Max Verstappen draait alweer ruim een decennium mee in de Formule 1, maar er is nog altijd één aspect van het wereldkampioenschap waar de Red Bull Racing-coureur een hekel aan heeft. In een video op het socialmediakanaal van het magazine wordt Verstappen gevraagd naar zijn favoriete oefening om benen te trainen: "Ik haat trainen, dus ik heb geen favoriet", vertelt Verstappen. "Ik moet wel. Het is niet alsof ik naar mijn schema kijk en denk: 'Ja, morgen ga ik het echt leuk vinden'. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

Nürburgring ziet enorme belangstelling voor 24-uursrace en komt met ticketupdate

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring onthult dat de belangstelling voor de race van volgend weekend, waaraan ook Max Verstappen deelneemt, richting een uitverkocht huis gaat. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar, maar verschillende ticketcategorieën zijn inmiddels al uitverkocht. Lees hier het hele artikel over de Nürburgringgekte.

Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'

Juan Pablo Montoya heeft een bizarre theorie geopperd. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Formule 1 Max Verstappen zou willen helpen bij het vinden van een zitje bij een topteam, uit eigen belang. Max heeft enorm veel invloed opgebouwd en een gigantische achterban. Voor de sport is het belangrijk dat hij races wint. Daarom denk ik dat de Formule 1 er uiteindelijk voor zal zorgen dat hij op de juiste plek terechtkomt." Lees hier het hele artikel over de bijzondere theorie van Juan Pablo Montoya.

FIA geeft Verstappen zijn zin met wijziging aan 50/50-verdeling motor voor 2027

De omstreden reglementen van dit seizoen hebben een hoop stof doen opwaaien met Max Verstappen als voorvechter van veranderingen in de toekomst, waarbij met name de batterij een minder grote rol moet gaan spelen. Met succes: de FIA heeft aangekondigd dat de 50/50-verdeling op de schop gaat en er meer kracht richting de verbrandingsmotor gaat. Lees hier het hele artikel over de regelwijziging voor volgend seizoen.

Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

Lando Norris slaat de plank volledig mis met zijn negatieve houding na afloop van de Grand Prix van Miami. De Britse coureur kende een uiterst succesvol weekend in de Verenigde Staten, maar klonk na afloop van de hoofdrace allesbehalve tevreden over het behaalde resultaat. In GPFans Raceteam heerst grote onbegrip over de reactie van de McLaren-rijder. Lees hier het hele artikel over de kritiek op Lando Norris.

