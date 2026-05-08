Formule 1-wereldkampioen Lando Norris heeft Arsenal-middenvelder Declan Rice voorzien van advies om de toenemende druk in de titelstrijd van de Premier League het hoofd te bieden. Tijdens een ontmoeting tussen de twee sporters sprak de McLaren-coureur over de sleutel tot succes in de beslissende fase van het seizoen.

De opvallende samenwerking kwam vandaag naar buiten ter promotie van de Arsenal-serie 'Raising The Bar'. Rice bracht hiervoor een bezoek aan het McLaren Technology Centre in Woking. Tijdens dit bezoek kreeg de middenvelder een rondleiding van Norris langs de historische autocollectie en nam hij onder begeleiding plaats in de F1-simulator. Als dank voor de gastvrijheid overhandigde Rice een gesigneerd Arsenal-shirt met rugnummer 41 aan de coureur. De beelden van de ontmoeting zijn tevens gedeeld via de kanalen van beide teams en maken deel uit van een nieuwe aflevering van 'McLaren Unboxed'.

Norris deelt adviezen

Norris weet als regerend wereldkampioen precies wat er komt kijken bij de druk van een titelstrijd. De Brit veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel en rijdt ook dit seizoen weer vooraan mee namens het McLaren Mastercard F1 Team. Eerder deze maand won hij nog de sprintrace in Miami en eindigde hij als tweede in de hoofdrace, waardoor hij momenteel de vierde plaats in de WK-stand bezet met 51 punten. Zijn advies om vooral eerlijk tegen elkaar te blijven, komt op een moment dat de spanning voor Arsenal in de Engelse competitie tot een absoluut kookpunt stijgt. "Ga het veld op en geniet ervan. Zolang als je voorbereiding goed is, kan je rustig blijven. Ik wil geen advies geven. Support elkaar, maar wees ook eerlijk tegen elkaar."

Spannende strijd

De Londense ploeg voert momenteel de ranglijst van de Premier League aan met 76 punten uit 35 wedstrijden. De voorsprong op achtervolger en regerend kampioen Manchester City bedraagt vijf punten, al heeft de concurrent nog wel een wedstrijd tegoed. Met nog slechts drie competitieduels te gaan tegen achtereenvolgens West Ham United, Burnley en Crystal Palace, mag het elftal zich geen misstap meer veroorloven. Bovendien strijdt de club ook nog op een ander front mee om de prijzen; later deze maand wacht de finale van de UEFA Champions League tegen Paris Saint-Germain in Boedapest.